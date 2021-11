23 Holz fehlen zum Gesamtsieg

Erste Mannschaft der SpG Bausch-Holzheim verliert knapp

Die erste Mannschaft der SpG Bausch-Holzheim 1 war an diesem Wochenende zu Gast beim KC Karlshuld. Die ersten beiden Paarungen konnte die SpG eindeutig für sich gestalten. Reinhard Schweizer siegte knapp mit 2,5 Spielpunkten und vier Holz Vorsprung. Georg Pogoreutschnig gewann sein Spiel mit hervorragenden 566 Holz und 34 Punkten Vorsprung. Die Mittelpaarungen jedoch mussten den Punktevorsprung wieder abgeben. Harald Riedel und Christian Niesner verloren mit 3:5 Spielpunkten, der Vorsprung schmolz auf 4 Holz. Andreas Krakowka gewann mit sehr guten 556 Holz und 35 Holz mehr auf dem Konto, jedoch konnte Patrick Kerle diesen Vorteil nicht nutzen. Er musste sich mit 517 Holz geschlagen geben. Sein Kontrahent hatte mit 568 Holz Tagesbestleistung geschoben und somit am Schluss der Partie mit 51 Holz Vorsprung gewonnen. Am Ende fehlten dem Team aus Pfaffenhofen und Holzheim 23 Holz zum Gesamtsieg.

Das Spiel der SpG Bausch-Holzheim G1 wurde auf Wunsch des Gegners aus Goldburghausen verlegt. Die dritte Mannschaft (SpG Bausch-Holzheim G2) hatte gegen die G2 Mannschaft aus Goldburghausen das Nachsehen. Mit 5:1 gewann der Gast dieses Punktspiel. Nur Josef Wiedholz konnte sein Spiel erfolgreich gestalten und hatte mit 493 Holz auch die Tagesbestleistung geschoben. Nachdem die Heimmannschaft einen Ausrutscher (399 Holz) nach unten hatte, konnte der Gast mit 1809 Holz und 48 Holz Vorsprung dieses Match für sich entscheiden. (pm) Foto: Aumiller