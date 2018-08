Starkes Hockey-Team aus der Mittelschule

vor 38 Min.

Jungen III aus Wertingen gewinnen Finale gegen Königsbrunn

Einmal mehr hat die Hockey-Jugend der Wertinger Mittelschule mit ihrem Betreuer und Lehrer Peter Holfeld einen großen Erfolg einfahren können. Die Mannschaft Jungen III konnte den schwäbischen Meistertitel erringen.

Mit insgesamt drei Mannschaften beteiligte sich die Mittelschule Wertingen am Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“. Alle Mannschaften schafften es bis zum Bezirksfinale auf der Sportanlage Süd in Augsburg. Am erfolgreichsten schnitt die Mannschaft Jungen III ab, die das Endspiel um die schwäbische Meisterschaft deutlich mit 10:2 gewann.

Gegner war die Mannschaft der Mittelschule Königsbrunn. Da dieses Team als technisch versiert bekannt ist und deswegen auch als Favorit gehandelt wurde, spielten die Wertinger von Beginn an mit einer verstärkten Abwehr. Dadurch gelang es ihnen immer wieder in Ballbesitz zu kommen und Gegenangriffe einzuleiten. Meistens tauchten die Wertinger dann mit zwei Angreifern vor dem letzten Königsbrunner Abwehrspieler auf und gegen den Querpass mit anschließendem Torschuss war der gegnerische Torwart oft ohne Chance. Gelang es dagegen den Königsbrunnern vor dem Wertinger Tor aufzutauchen, so wurden fast alle Angriffe vom Wertinger Torwart Clemens Fuhrer abgefangen, indem er durch schnelles Herauslaufen nach Art von Manuel Neuer den Ball mit dem Fuß wieder ins Spielfeld zurückkickte und den Gegenangriff einleitete. Mit fortlaufender Spieldauer wurden die kämpferischen Wertinger immer überlegener und erzielten schließlich zehn Treffer. Die Tore für die Wertinger schossen Demir Özgür (4), Seyid Temizyürek (4) und Lukas Müller (2). (dolld)

