22:13 Uhr

Steinheim setzt sich ab Lokalsport

Philipp Rohmfeld (Mitte) brachte Gast Zusamaltheim in Roggden (links Bernd Killisperger) 1:0 in Front, vergab kurz vor Schluss aber einen Strafstoß.

Fußball-A-Klasse West III: Nach eigenem 5:3-Heimsieg über den Lokalrivalen aus Mörslingen und Punktverlusten der Konkurrenz jetzt schon mit vier Zählern in Führung.

Villenbach – Bissingen. Auf den Freitag, 12. Oktober (18.30 Uhr), wurde diese Partie der Fußball-A-Klasse West III verlegt. Gastgeber werden dann unter Flutlicht aber die Kesseltaler sein. (dz)

Steinheim – Mörslingen 5:3. Der Gast sah sich gleich in die eigene Hälfte gedrängt. Elanvoll, mit klugem Spiel von hinten heraus bestimmte Steinheim die erste halbe Stunde. Die umgestellte Abwehr mit dem überragenden Chef Fabian Balletshofer stand in dieser Phase souverän. Alexander Kinder im Nachschuss und Max Kommer besorgten die verdiente Halbzeitführung. Offensiver und druckvoller kamen die Mörslinger aus der Kabine. Zwei weitere Tore folgten jedoch zunächst für die Blau-Weißen, Cedrik Ucmaz und Matthias Veh per Foulelfmeter bauten die Führung aus. Nun fielen auch auf der anderen Seite durch Martin Eberle und Philipp Gerstenberger zwei sehenswerte Treffer. Das Ergebnis komplett machten Thomas Husser (88.) und ein Eigentor von Fabian Balletshofer (90.). Tabellenführer Steinheim hat jetzt schon vier Punkte Vorsprung. (sm)

Tapfheim – Osterbuch 4:2. Der SCT tat sich in der ersten Hälfte gegen die zweikampf- und laufstarken Gäste schwer. Die erste gute Möglichkeit in der 11. Minute nutzte Stefan Killisperger zum 0:1, und Nicolai Gebele ließ den zweiten Treffer folgen (39.). Die erste Viertelstunde der zweiten Halbzeit gehörte wiederum den Gästen, die es da versäumten, den Sack zuzumachen. Dies rächte sich. Dennis Gail erzielte in der 63. Minute den Anschlusstreffer. Tapfheim war nur noch im Vorwärtsgang. Dies wurde in der 82. Minute belohnt: Martin Wittmann erzielte per Kopf den Ausgleich zum 2:2. Wiederum Dennis Gail erhöhte per Foulelfmeter auf 3:2 (85.). Den 4:2-Schlusspunkt markierte Tapfheims Spielertrainer Jürgen Ostermair (86). (ld)

FC Donauried – Donaualth. 3:3. Gleich dreimal gingen die Gäste beim Spitzenspiel in Front. Am Ende reichte es aber nur zu einem Punktgewinn. Die Schützen bei Donaualtheim waren Bernd Hörl (2) sowie Thomas Rehm. Die muntere Aufholjagd verdankt der FC Donauried seinen Torschützen Daniel Chirica, Marco Ritter und Lukas Scherer. (dz)

Lutzingen – Ebermergen 3:3. Nach der Punkteteilung (1:1) am Freitagabend gegen Wörnitzstein mussten die Lutzinger zwei Tage später ihr nächstes Pflichtspiel bestreiten. Auch gegen den Tabellendritten aus Ebermergen gab es erneut ein Remis. Lukas Manier zeichnete sich dabei als dreifacher Torschütze der Lutzinger aus. (dz)

Kicklingen II – Wörnitzst. II 3:1. Mit dem Heimsieg kletterte Kicklingen II in der Tabelle weiter nach oben. Der Gast ging durch Oliver Wanner in Front. Dann versagt der Referee dem SVK einen Elfmeter (35.). St. Wiedemann visierte die Latte an (46.). Mit einem Doppelschlag drehte die Pehl-Elf das Spiel. Zunächst erzielte S. Kocan per Elfer den Ausgleich (Foul an M. Hitzler, 69.), dann traf P. Jung per Abstauber (71.). Ein klassischer Konter führte durch D. Vajagic zur Entscheidung (87.). (VOGTE)

Roggden – Zusamaltheim 2:2. Beim gut besuchten Kellerderby verbuchte der SV Roggden einen glücklichen Punkt. Bereits nach 16 Minuten ging der Gast 1:0 in Führung: Einen Fernschuss von Spielertrainer Martin Höchstätter konnte Roggdens Torwart Patrick Mayr nur abklatschen lassen. Im Nachschuss verwandelte Philipp Rohmfeld. Fortan erspielte sich Zusamaltheim eine Vielzahl von Torchancen. In der 53. Minute fiel der völlig überraschende Ausgleich durch Walid Said. Doch Zusamaltheim zeigte sich nicht geschockt und ging sieben Minuten später durch Martin Wagner wieder in Führung. Als es eine Minute vor Schluss bereits nach einem Auswärtssieg aussah, nutzte Daniel Klaiss ein Missverständnis der VfL-Hintermannschaft aus und schob zum 2:2 ein. In der Schlussminute vergab Gast Philipp Rohmfeld noch einen Foulelfmeter. (tori)

