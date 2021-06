Tennis-„Königin“ Sandra Wirth

Das erste Wochenende nach der Punktspielpause war gleich ein Erfolg

Nach einem Jahr Punktspielpause hat man beim Tennis-Club Wertingen mit Spannung auf das erste Wochenende mit Spielbetrieb nach der Corona-Pandemie gewartet. Es gab ja viele Fragen: Klappt alles mit der Organisation? Wie ist die Form? Wie stark sind die Gegner? Erfreulich die Antworten: Der TCW hat das Siegen nicht verlernt und es hat alles geklappt. Die „Königin“ des ersten Wochenendes war Sandra Wirth, die sich gleich in Hochform präsentierte, am Samstag bei den Damen 30 und am Sonntag bei den Damen I antrat und das Maximum von vier Siegen einheimste! Noch Fragen zur Form?

Ausgerechnet die Jüngsten wiesen bereits am Donnerstag den Weg. Die Zehnjährigen des Midcourt-Teams siegten in Langweid bei der TeG Lech-Schmuttertal makellos mit 12:0. Da macht der Sport doppelt Spaß, so strahlten Antonia Mörgenthaler, Ella Szodruch, Simon Wagner und Maximilian Hahn um die Wette.

Dort, wo die Jüngsten begannen, wollten die Älteren im eigenen Revier auf dem Judenberg weitermachen, das war vor allem am Sonntag mit drei Heimsiegen der Fall. Besonders die Damen II trumpften mit 8:1 gegen den TC Ziemetshausen auf, bereits nach den Einzeln war beim 5:1 der Erfolg unter Dach und Fach. Spannender ging es bei den Damen I und Herren III zu, dafür gab es für die jeweiligen 5:4-Siege besonders große Freude. Die Damen bewiesen damit gegen den FC Heimertingen, dass sie als Aufsteiger in der Bezirksklasse 1 mithalten können. Sandra und Anja Wirth, Andrea Fellinger und Claudia Kirchmann stellten in den Einzeln die Weichen, das Doppel Ruß/S. Wirth sorgte für die Entscheidung. Bei den Herren stand es nach den Einzeln noch 3:3, da sorgten dann die Doppel dafür, dass die Punkte im Lokalderby gegen den TSV Unterthürheim in Wertingen blieben.

Am Samstag gab es auf dem Judenberg nicht nur strahlende Gesichter. Vor allem die Herren 50 fragten sich, was denn da los war, beim 0:9 gegen den DJK Augsburg-Lechhausen waren sie ohne Chance. Dauert halt noch ein bisschen mit der Form. Anders die Damen 30, die dem FSV Inningen in der Bezirksliga beim 6:0 keine Chance ließen. Für Andrea Ruß, Sandra Wirth, Silke Holzmayr und Steffi Zegula gab es keine Probleme. So kann es weitergehen.

Auswärts taten sich die Teams des TCW zum Beginn der neuen Saison ein bisschen schwer, die Bilanz war aber ausgeglichen. Für die Herren 60 II hat sich die Fahrt nach Buchdorf nicht gelohnt, es setzte eine glatte 0:9-Niederlage (waren die Herren 50 also nicht allein!). Anders die Herren 60 I, die beim TC Hausen mit 6:3 siegten. Da glänzten vor allem Helmut Gumpp, Max Miller und Gerhard Reitenauer und mit einer klugen Doppel-Aufstellung wurden die nötigen Punkte eingefahren. Das gilt ja immer im Sport: Der Kopf spielt eine wichtige Rolle. Die Junioren erzielten beim 3:3 in Mertingen immerhin einen Teilerfolg.

Der TC Wertingen ist also zurück im Punktspielbetrieb, auch am kommenden Wochenende herrscht am Samstag (ab 13 Uhr) und Sonntag (ab 10 Uhr) wieder Hochbetrieb auf den Plätzen auf dem Judenberg. (kkp)