vor 27 Min.

TC Wertingen ist auf Rekordjagd Lokalsport

Nach den ersten erfolgreichen Testspielen in diesen Tagen für die neue Saison stellten sich die Herren-Teams des Tennis-Clubs Wertingen in ihren neuen Trikots dem Fotografen.

Hochbetrieb mit 17 Mannschaften. Die Herren stehen diese Saison im Mittelpunkt

Von Klaus-Peter Knospe

Große Ungewissheit herrschte vor einem Jahr beim Tennis-Club Wertingen. Eine außergewöhnliche Saison mit der Organisation der Kreismeisterschaften stand bevor. Außergewöhnlich wird aber auch die Saison 2018, die am kommenden Wochenende beginnt. Der TCW befindet sich nämlich auf Rekordjagd. Waren es im Vorjahr erstmals 15 Teams im Spielbetrieb, so steigerte sich die Zahl jetzt sogar auf 17 Mannschaften in der Punktrunde. Ein Rekord und im Kreis Dillingen unübertroffen. Da wird es eng auf den neun Plätzen der schmucken Anlage auf dem Judenberg. Ein Glück, dass viele Helfer die Plätze in Hochform gebracht haben.

Ob sich auch die Mannschaften in Hochform befinden, wird sich zeigen. Neue Teams, neue Klassen, viele Derbys – große Ungewissheit also vor dem Saisonstart. Im Mittelpunkt stehen diesmal vor allem die Herren-Mannschaften. Die Herren I bekamen einen Platz in der Bezirksklasse 1, so hoch spielte noch nie ein Herren-Team des TCW. Da dürfen sich Mannschaftsführer Fabian Demharter und seine Mannen auf heiße Kämpfe gefasst machen, das Ziel kann nur Klassenerhalt heißen. Am ersten Wochenende dürfen die Wertinger noch zuschauen, können also die Liga beobachten.

Bei den anderen Herren-Teams steht die Saison im Zeichen der Derbys. Die Herren II mit Kapitän Sebastian Martens treffen unter anderem auf Frauenstetten und Buttenwiesen, der Klassenerhalt ist auch hier das Ziel. Die Herren III mit Kapitän Andreas Unger bekommen es mit Lauterbach und Unterthürheim zu tun, und die Herren IV mit Zweitem Vorsitzenden Markus Schwägerl als Mannschaftsführer treffen auf die zweiten Mannschaften aus Frauenstetten und Buttenwiesen. In diesem Team soll sich vor allem der TCW-Nachwuchs bewähren.

Um den Klassenerhalt geht es wohl auch bei den älteren Semestern. Die Herren 50 I mit Kapitän Reiner Wiedemann erwarten ein schweres Jahr in der Bezirksliga, weil starke Aufsteiger hinzugekommen sind, die Herren 50 II untere Helmut Gumpp sind als Neuling in der Bezirksklasse die einzige zweite Mannschaft. Das spricht ebenso für die Qualität im TCW, aber weist auch auf die Schwere der Aufgabe hin. Da sollten es die Herren 60 mit Kapitän Rainer Mitschke leichter haben, sie fallen mit ihrem Ziel ein bisschen aus dem Rahmen, sie peilen nämlich in der Bezirksklasse 2 den Aufstieg an. Die Herren im Mittelpunkt – es ist aber keineswegs so, dass in Wertingen die Damen nur eine untergeordnete Rolle spielen. Ganz im Gegenteil, die Damen sollen für Glanz sorgen. Die erste Damen-Mannschaft mit Mannschaftsführerin Anja Jünger will in der Bezirksklasse 2 bestehen, eine sorgenfreie Saison sollte möglich sein, obwohl mit Hannah Birkholz, die es zurück nach Zusamaltheim zieht, ein Abgang zu vermelden ist. Dafür ist Claudia Kirchmann nach einem Jahr Pause wieder dabei.

Neu gemeldet wurde vom TCW erstmals wieder seit Jahrzehnten ein zweites Damen-Team. Einige Juniorinnen sollen hier Spielpraxis bei den Erwachsenen erhalten. Auch eine Mannschaft der Damen 30 unter Andrea Ruß wurde neu gebildet und will sich in der Bezirksklasse 1 behaupten. Die Damen 40 mit Lisa Gutekunst haben einen Platz im Mittelfeld als Ziel. Mit dem Abstieg wollen die Damen-Teams also nichts zu tun haben, sie wollen nicht zittern, sondern Spaß haben.

Eine besondere Rolle spielt beim TC Wertingen seit Jahren der Nachwuchs, und über die Talentino-Aktionen wird die Jugend zudem verstärkt ans Tennis herangeführt. Kein Wunder also, dass auch im Jugendbereich noch mehr Mannschaften an den Start gehen. Jugendleiterin Sandra Wirth kann gleich sechs Teams melden. Sowohl bei den Junioren (Kapitän Erik Döhler) als auch bei den Juniorinnen (Katharina Karrer) gibt es mehr oder weniger neue Besetzungen. Dazu gehen die Knaben 14 mit einer gemischten Mannschaft in die Punktrunde, ebenso ist dies bei den Bambini der Fall, und die ersten Spielversuche unternehmen die Jüngsten bei den Midcourt U10 und Kleinfeld U9.

Sportwart Andreas Schober und Jugendleiterin Sandra Wirth stehen also vor einer ungeheuren organisatorischen Aufgabe, und es wird Wochenenden geben, an denen die Plätze auf dem Judenberg alle belegt sind. Die TCW-Mitglieder sollten sich da entsprechend informieren, dürfen aber gerne die Teams unterstützen. Allerdings gibt es zunächst nur an zwei Wochenenden Hochbetrieb, dann folgt eine Pfingstpause. Ab dem 2. Juni geht es dann durch bis zum Saisonschluss am 15. Juli.

Die ersten Heimspiele: Samstag (ab 9 Uhr): Junioren – Schießgraben Augsburg III, Juniorinnen – Wittislingen. Ab 13 Uhr: Damen 30 – Kettershausen, Damen 40 – Dasing II. Sonntag (ab 10 Uhr): Herren II – Bissingen, Herren III – Unterglauheim. Donnerstag, 10. 5. (ab 10 Uhr): Herren – Schrobenhausen.

Themen Folgen