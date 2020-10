vor 9 Min.

TSV Rain wirft den Trainer raus

Markus Kapfer nicht mehr Coach des Bezirksligateams

Der TSV Rain II hofft im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bezirksliga auf einen positiven Effekt durch einen Trainerwechsel. Der Tabellenvorletzte hat, nachdem es nach dem Re-Start bisher nur Niederlagen gesetzt hatte, die Reißleine gezogen und sich von Trainer Markus Kapfer getrennt. Das bestätigte Sportlicher Leiter Alexander Schroder am Mittwoch gegenüber unserer Zeitung.

Das Sagen hat künftig der bisherige Co-Trainer Johannes Hanfbauer, der von Spielführer Michael Haid unterstützt wird. Dieses Duo hätte eigentlich bereits im Sommer von Kapfer übernehmen sollen, ehe die Corona-Pandemie dem Spielplan einen Strich durch die Rechnung machte. Nun wurde der Wechsel doch frühzeitig – sprich vor Ende der bis weit ins kommende Jahr dauernden Saison – vollzogen. Für Hanfnbauer und Haid ist es die erste Trainerstation im Seniorenbereich. Sie arbeiteten bereits beim TSV bei den A- und B Junioren zusammen.

Man habe in einem Gespräch mit Kapfer die Situation analysiert und sei dabei zu dem Entschluss gekommen, sich zu trennen, berichtet Alexander Schroder. „Durch eine Veränderung auf der Trainerbank wollen wir noch einmal alles probieren, um noch den Relegationsplatz in der Bezirksliga zu erreichen“, so der Sportliche Leiter.

Schroder bescheinigt Kapfer gute Trainingsarbeit und eine akribische Vorbereitung auf die Spiele – oft aber habe das nötige Glück gefehlt, Begegnungen zugunsten des TSV zu entscheiden. Schroder weiß, dass Kapfer im Vorjahr eine sehr junge Mannschaft mit einigen routinierten Spielern übernommen hatte, die aber oftmals verletzungsbedingt oder beruflich fehlten.

Ihr Premierenspiel als neue Verantwortliche bestreiten Johannes Hanfbauer und Michael Haid am Sonntag, 15 Uhr, beim Lokalrivalen FC Mertingen. (dwz)

