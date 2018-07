TSV Wertingen steht im Viertelfinale

vor 58 Min.

Sparkassen-Cup: 1:0 in Donaualtheim sichert das Weiterkommen

Bei der Fußball-WM in Russland wird dieser Woche das Halbfinale ausgetragen, im Sparkassen-Wettbewerb im Landkreis Dillingen steht am morgigen Dienstag das Viertelfinale an. Mit dabei ist dann auch noch der TSV Wertingen, der sich am vergangenen Freitagabend beim SV Donaualtheim mühevoll mit 1:0 durchsetzte. Für den zweiten noch verbliebenen Vertreter aus dem Zusamtal, den VfL Zusamaltheim, kam hingegen bei der 1:6-Heimniederlage gegen Türk Gücü Lauingen das Aus.

(0:0). Immer mehr erweist sich beim TSV Wertingen Neuzugang Valentin Jaumann zu einer echten Verstärkung. Der 23-jährige Stürmer, der gemeinsam mit Trainer Christoph Kehrle vom TSV Zusmarshausen gekommen ist, erzielte in der 52. Minute das Tor des Tages. Ansonsten tat sich der Favorit beim heimischen A-Klassisten aber schwer, eine gute Struktur ins Spiel zu bringen. Vor allem im Auslassen herausgespielter Torchancen zeigten die Gäste immer wieder Schwächen. – Zuschauer: 50 (her)

(1:2). Eine Halbzeit lang konnten die Hausherren einigermaßen dagegenhalten und glichen die frühe Führung der Lauinger durch Sinan Kaya in der fünften Minute durch Markus Reiter auch frühzeitig aus (10.). Doch als Timur Cukur nach 22 Minuten den zweiten Treffer für die Türken erzielte, deutete sich bereits an, wer nach 90 Minuten das bessere Ende haben würde. Cukur legte nach dem Wechsel drei weitere Tore nach (73./76./82) und war mit insgesamt vier Treffern Men of the Match. Das zwischenzeitliche 4:1 für Lauingen erzielte Nuh Arslan in der 69. Minute. Bei den Zusamaltheimern sah Spielertrainer Martin Höchstötter nach 65 Minuten die Gelb-rote Karte. Damit war der Widerstand beim VfL nahezu dahin. – Zuschauer 30 (her)

Weitere Ergebnisse

SSV Glött – FC Gundelfingen II 2:0

FC Weisingen – SSV Höchstädt 0:4

FC Donauried – SSV Dillingen 0:9

SV Kicklingen – FC Lauingen 1:3

SSV Steinheim – SV Holzheim 4:0

SV Ziertheim – TSV Haunsheim 5:3

So geht es weiter

3. Runde, Di., 10. Juli, 18.30 Uhr

SSV Höchstädt – SSV Glött

SSV Dillingen – FC Lauingen

SSV Steinheim – SV Ziertheim

TSV Wertingen – Türk Gücü Lauingen

