TSV Buttenwiesen ist stolz auf sein neues Vereinsheim

Bürgermeister Hans Kaltner freut sich über neuen Treffpunkt für Mitglieder

Am vergangenen Samstag hat der TSV Buttenwiesen zum lang ersehnten Tag der offenen Tür im neu gebauten Vereinsheim eingeladen. An diesem Tag hatten alle Besucher die Gelegenheit, sich bei einem Rundgang durch das Sportheim einen Eindruck von den dort entstandenen Räumlichkeiten zu machen. Als erster Besucher stand Bürgermeister Hans Kaltner mit einem Präsent und einem sommerlichen Blumenstrauß vor den Türen und überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde zur Fertigstellung des Vereinsheims. Die Gemeinde freue sich, dass der TSV Buttenwiesen mit dem Bau des Vereinsheims einen neuen Treffpunkt für alle seine Vereinsmitglieder geschaffen habe, betonte Kaltner.

Das Vereinsheim bietet viel Platz für die sportlichen Aktivitäten im Verein. Zum einen ist die Tennisabteilung des TSV hier zu Hause und hält ihren Spielbetrieb und ihr Training auf den neu renovierten Plätzen ab. Auch im Gymnastikraum finden die ganze Woche über Trainingseinheiten statt. So haben nicht nur die zahlreichen Tanzgruppen des TSV hier ihre neue Heimat gefunden, sondern auch einige Gruppen aus den Abteilungen Turnen und Prävention. Mit den Yogakursen von Christine Schuster finden auch externe Kursangebote Platz im schmucken Gebäude.

Den ganzen Tag über wurden kleine Gruppenführungen durch das Vereinsheim angeboten. Dabei konnten alle Besucher den Gymnastikraum mit der tollen Aussicht über die Gemeinde bestaunen. Ebenso wie die dazugehörigen Umkleiden und Duschen sowie Lagerräume und Büros. Natürlich gab es während der Führungen immer die passenden Anekdoten zum arbeitsintensiven Bau des Vereinsheims.

Einen Eindruck dazu konnte man sich auch im großzügigen Gastraum verschaffen. Dort war eine Präsentation mit vielen Bildern und Eindrücken der unterschiedlichen Bauphasen zu sehen. Ein Dank ging seitens der Vereinsführung an die freiwilligen Helfer des TSV, die in rund 6000 Arbeitsstunden am Bau mitgewirkt haben. Der positiven Resonanz der Besucher nach zu urteilen, kann sich das Ergebnis mehr als sehen lassen.

Nach der Besichtigung lud der TSV noch zum geselligen Beisammensein im Außenbereich ein. Dort wurden die Gäste, unter Einhaltung der Corona-Auflagen, vormittags mit einem zünftigen Weißwurstfrühstück bewirtet. Nachmittags gab es kühle Getränke sowie belegte Semmeln, Pommes, Kaffee und Kuchen.

Fazit: An einem schönen Sommertag blieben keine Wünsche offen, zumal am frühen Abend von den verbliebenen Helfern noch der 4:2-Sieg der Fußball-Nationalmannschaft gegen Portugal bejubelt werden konnte. Nach diesem gelungenen Tag der offenen Tür freuen sich alle Mitglieder des TSV Buttenwiesen, nach der langen Corona-Zwangspause endlich den Trainingsbetrieb im neuen Vereinsheim voll aufleben zu lassen. Dabei werde, so die Verantwortlichen, auch in Zukunft die Geselligkeit nicht zu kurz kommen. Am meisten freuen sich die Mitglieder, wenn man sich abends nach dem gemeinsamen Training auf ein kühles Getränk im Gastraum des Heims gemütlich zusammensetzen kann. (pm)