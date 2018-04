vor 3 Min.

„Tag des offenen Tores“ in Roggden Lokalsport

Fußball-AK West III: Die drei Topteams punkten voll.

Zusamaltheim – Bissingen 2:1. Die Gäste führten in dieser Partie der Fußball-AK West III durch Florian Hämmerle schon nach einer Minute. Danach kam der VfL besser ins Spiel und konnte nach einem Eckball infolge eines Eigentores ausgleichen. Nach der Halbzeit war der VfL Zusamaltheim zielstrebiger und ging durch seinen Goalgetter Martin Wagner in Führung. (52.). Dann war es ein enges Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. (we)

Binswang. II – FC Donauried 2:3. In diesem intensiven Spiel gingen die Schwarz-Gelben nach gut 20 Minuten durch einen Foulelfmeter von Müller in Führung. Nach der Pause liefen sie wieder früh an, doch der Gegner wehrte sich und konnte durch einen Freistoß, den Kapfer am langen Pfosten einköpfte, ausgleichen. Die Binswanger ließen sich nicht unterkriegen und machten durch Said das 2:1. Der FC Donauried glich durch Baumgartner aus, und fünf Minuten später machte Draxler das Siegtor. (step)

Kicklingen II – Mörslingen 2:2. Kicklingen kam schlecht ins Spiel, bereits nach zehn Minuten gelang F. Mesch das 0:1, dem F. Spegel aus Abseitsposition das 0:2 folgen ließ (30.). Im zweiten Abschnitt wurde der SVK deutlich besser, und J. Demmeler netzte zum Anschlusstreffer ein (58.). Heimkeeper T. Reschnauer reagierte dann gegen Spegel (75.) und A. Scheffner (82.) super. Spielertrainer D. Baumann gelang mithilfe des Gästekeepers das verdiente 2:2 (90.). (VOGTE)

Landshausen – Lutzingen 5:0. Nach einseitiger Partie ging der Tabellenführer auch in der Höhe verdient als Sieger vom Platz. In der 7. Minute machte M. Lukschnat per Kopf das 1:0. Die Heimelf spielte weiter nach vorne und erhöhte durch Kapitän L. Wickmair. Ein Aufbäumen der Gäste blieb aus, kurz nach der Pause erhöhte K. Collins auf 3:0. M. Holzner und erneut Collins per Foulelfmeter besorgten den 5:0-Endstand. (chw)

Roggden – Wittislingen 4:3. „Tag des offenen Tores“ in Roggden. In einer abwechslungsreichen Partie ging der Tabellenletzte aus Wittislingen durch Christian Marek früh in Führung (5.). Im Anschluss folgte eine Drangphase des SVR, die Savas Demir durch seinen Kopfball-Treffer belohnte (28.). In der 37. Minute dann die Führung für Roggden. Eine Flanke von Haydar Kokar wurde immer länger und schlug hinter dem Torwart zum 2:1 ein (38.). Mit einem Doppelschlag durch zwei Treffer von Matthias Stehle (43./76.) lagen dann plötzlich wieder die Gäste vorne. Aber der SVR fand eine Antwort und drehte erneut die Partie durch einen Treffer von Savas Demir und einen Freistoßtreffer von Dominik Saule (80./84). (tori)

Bester Spieler: Stefan Saule (SVR)

Unterbechingen – Steinheim 1:4. Nach acht Minuten war das Spiel fast schon entschieden. Als die FCU-Mauer nicht gut postiert war und dem Keeper das Leder durchrutschte, stand es 0:1, drei Minuten später schon 0:2. Unterbechingens Tormann war noch am Ball, die Kugel aber doch im kurzen Eck. Nach einer Stunde fiel das 1:3 und wenig später fast der Anschlusstreffer. Mit einem schulmäßigen Konter zum 1:4 sorgten die Gäste aber für die Entscheidung. (SK)

Donaualtheim – Osterbuch 5:0. Mit einer deutlichen Leistungssteigerung gegenüber den vergangenen Wochen feierte Donaualtheim einen auch in der Höhe verdienten Heimsieg. Alexander Buttler traf nach 20 Minuten sehenswert zum 1:0. Michael Mayers Freistoß ging an Freund und Feind vorbei zum 2:0 ins Tor (38.). Nach der Pause blieb der SVD konzentriert, Bernd Hörl (61.) und Michael Marquardt (73.) erhöhten auf 4:0. Den Schlusspunkt setzte Manuel Steib per Traumtor in den Winkel (76.). (RETH)

