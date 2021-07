Die U15 bereitet viel Freude

Nachwuchsteam des TC Frauenstetten mit erstem Saisonsieg

Die Punktspielrunde ist in vollem Gange. Normalerweise wären alle vier gemeldeten Tennismannschaften des TC Frauenstetten am Start gewesen. Aber die Jüngsten, die Bambini der U12, hatten überraschend spielfrei, da die Mannschaft vom TC Aystetten kurzfristig zurückgezogen hatte. Die restlichen drei Mannschaften hatten alle Heimrecht und waren recht erfolgreich auf der Anlage Am Kirchberg. Teils etwas überraschende Siege gab es jeweils für die Knaben U15 und die Herren 30. Dazu kam eine Niederlage für die Herren 1.

Die Herren1-Mannschaft war gegen die stark aufgestellte Mannschaft von der SpVgg Riedlingen2 ohne Chance. Nur Mannschaftsführer Felix Aumiller konnte sein Einzel gewinnen. Somit beginnt für die „jungen Wilden“ des TCF ihr erstes Rundenspiel gleich mit einer 1:8- Niederlage. Sie hoffen, dass das kommende Wochenende gegen den TC Buchdorf 2 erfolgreicher verlaufen wird.

Deutlich weiter in der Runde sind die Herren 30, die bereits ihr drittes Heimspiel absolvierten. Gegner war diesmal der TC Kissing. Und wie letztes Wochenende auch, war wieder Verletzungspech mit im Spiel. Die Nummer eins, Rainer Bauch, musste beim Stand von 2:3 angeschlagen aufgeben. Dagegen gingen die anderen Einzel an den TCF. Der erstmalig eingesetzte Klaus-Jürgen Aumiller, Benedikt Schillinger und Julian Joia konnten teilweise deutlich gewinnen. Wobei sich auch der Gegner von Joia verletzte und beim Doppel nicht mehr antreten konnte. Eine für den Tennissport unübliche Verletzungsserie. Somit war die Begegnung vorzeitig entschieden. Mit dem finalen 4:2-Sieg wurde der erste Saisonerfolg eingefahren.

Sensationell schlagen sich die Knaben der U15-Mannschaft. Sie spielen schon seit letztem Jahr zusammen. Und sind gemeinsam in die Bezirksklasse2 aufgestiegen. Nach dem Aufstieg ist es dann erfahrungsgemäß schwer, sich zu etablieren. Die TCFler haben dies aber jetzt eindrucksvoll bewiesen. Im Heimspiel gegen den TSV Pöttmes 1. Während Mannschaftsführer Florian Eser und Amelie Hillenmeyer noch das Nachsehen hatten, konnten Niklas Enkelmann und Jonas Mayershofer punkten. Also 2:2- Zwischenstand nach den Einzeln. In den entscheidenden Doppeln wurde das Match zu einem Krimi. Das Ganze mit Überlänge. Denn es wurde bis 21.30 Uhr gespielt. Mayershofer/Philipp Greiner gewannen knapp in zwei Sätzen. Dramatik pur dann im Doppel Eser/Enkelmann. Der erste Satz ging im Tiebreak an die Pöttmeser. Satz zwei mit 6:2 an den TCF. Im alles entscheidenden Match-Tiebreak gab es dann den mit 10:8 knappsten Sieg im Tennis überhaupt. Ein packendes Finale mit einem glücklichen Sieg für den TCF. Ein 4:2 stand auf der Anzeigentafel. (kja)