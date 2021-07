Frauenstetter Herren müssen weiter zittern

Keine Chance bei der 2:7-Niederlage in Nördlingen. U12-Bambini-Mannschaft hat die Saison beendet

Nur zwei der vier Mannschaften des TC Frauenstetten waren am Wochenende im Einsatz. Die Knaben U15 hatten spielfrei, da ihr vorgesehener Gegner, der TSV Welden, aus der Punktspielrunde zurückgezogen hatte. Bei tollem Tenniswetter konnten allerdings keine Siege für die Herren 1 und Bambini U 12 eingefahren werden. Trotzdem gab es für diese Jugendmannschaft ein sehr positives Saisonabschlussfazit.

Auf der wunderschön gelegenen Tennisanlage des TC Rot-Weiß Nördlingen waren die Herren 1 zu Gast. Doch gegen die favorisierten Rieser gab es nicht viel zu holen. In den Einzeln konnten nur die Punktegaranten, Mannschaftsführer Felix Aumiller und Jonas Tochtermann, siegen. Die anderen vier Einzel gingen an die Gegner, wie auch die abschließenden Doppel. Mit dieser 2:7-Niederlage belegen die Herren 1 mit 2:6 Punkten einen derzeit nicht zufriedenstellenden fünften Tabellenplatz. Doch es stehen ja noch zwei Spiele in der Saison aus.

Ihr letztes Punktspiel bestritt die neue Bambini U12-Mannschaft. Wie bereits die ganze Saison über traten sie zu Hause in Unterthürheim gegen die TeG Lech-Schmuttertal an. Der Gegner war dieses Mal einfach zu stark. Bei der etwas zu deutlich ausgefallenen 0:6-Niederlage konnte kein Punkt eingefahren werden. Trotzdem ziehen die Verantwortlichen um Jugendleiter Frank Greiner, Birgit Eser, Florian Hartl, Martin Lerch (Unterthürheim) und Trainer Tom Mittring ein sehr positives Saisonfazit. „Das Experiment mit der Spielgemeinschaft zusammen mit dem TSV Unterthürheim ist voll aufgegangen“, betont Greiner. Platz vier in der Tabelle sei dabei eher nebensächlich.

Es ging, so Greiner, in der Saison primär darum, dass die Spielerinnen und Spieler erstmalig in der Punktrunde ankommen und Wettkampfluft schnuppern konnten. Und schnuppern durften alle. Insgesamt 15 Spieler waren im Einsatz. So viele wie noch nie in der Punktrunde in einer Mannschaft. Jeder von ihnen hat voll motiviert zwei bis drei Spiele absolviert. Und: Es gab sogar einen Saisonsieg zu feiern. Beste Voraussetzungen also für eine neue Saison im Jahr 2022. Aber bis dahin muss weiterhin eifrig trainiert und gespielt werden. (kja)