Große Begeisterung bei den Kleinsten

Nachwuchs-Vereinsmeisterschaften des TC Frauenstetten mit Beteiligung aus Unterthürheim

Die Freiluft-Tennissaison geht in den Endspurt. Als letzte Vereinsmeisterschaft des Jahres waren die Allerjüngsten des TC Frauenstetten dran. Auf mehrere Tage verteilt wurden die Titelkämpfe der U12 und U9 ausgespielt. In der Punktspielrunde des Bayerischen Tennisverbandes spielen die U12 zusammen mit dem TSV Unterthürheim als Spielgemeinschaft. Und das recht erfolgreich in ihrer ersten Saison. Aufgrund dieser Tatsache lag es nahe, auch eine Gesamtvereinsmeisterschaft durchzuführen.

Dass dies schließlich ein voller Erfolg wurde, zeigt nicht nur die mit 19 Spielern absolut rekordverdächtige Teilnehmeranzahl, sondern auch die große Resonanz bei den Zuschauern.

Die Allerjüngsten des TCF, die bis zu 9-Jährigen, sollen per Spiel und Spaß zu einer zukünftigen Punktrunde hingeführt werden. Für sie wurde ein sogenannter Motorikparcours mit Geschicklichkeits-, Wurf-, Balance-, aber auch Tennisübungen absolviert. Vereinsmeister wurde Erik Kratzer. Und die weiteren drei Teilnehmer durften sich ebenfalls Sieger nennen.

Alle Hände voll zu tun hatten die Hauptorganisatoren, allen voran Frank Greiner, Martin Lerch vom TSV Unterthürheim und Florian Hartl, mit der Meisterschaft der 10- bis 12-jährigen (U12). Die 15 Teilnehmer spielten über viele Matches ein ausgeklügeltes Tiebreak-Doppelturnier mit jeweils unterschiedlichen Partnern und Gegnern. Gesamtvereinsmeister des Jahres 2021 in der U12 wurde Samuel Hoffmann vor Emma Wörle und Leo Eser.

Bei der anschließenden Siegerehrung gab es für alle Spieler Urkunden, Medaillen und ein Schweißband. Der neue TCF-Vorsitzende Klaus-Jürgen Aumiller zeigte sich sehr beeindruckt von der großen Teilnehmeranzahl. Gleichzeitig sah er bei der Durchführung einer Gesamtvereinsmeisterschaft mit dem TC Frauenstetten und dem TSV Unterthürheim ein erfolgreiches Modell für die Zukunft. Frank Greiner und Martin Lerch lobten noch einmal die tolle Kooperation der beiden Vereine, aber auch die Eltern, die in der gesamten Punktrunde involviert waren. Und dass, aufgrund der Qualität der durchgeführten Matches, das Training mit Tom Mittring eindeutige Früchte trägt.

Während der Pausen gab es ein besonderes Highlight: Heike Hoffmann verköstigte die hungrigen Spieler, aber auch die vielen anwesenden Geschwister, Eltern, Omas und Opas mit Crêpes in allen erdenklichen Geschmacksrichtungen. Hierfür überreichte ihr Martin Lerch ein kleines Präsent. (kja)