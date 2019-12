vor 18 Min.

„Tirol“ Hettlingen klar auf Titelkurs

Schützen aus Wertinger Stadtteil führen verlustpunktfrei die Tabelle der Gauliga an

Den sofortigen Wiederaufstieg in die Gauoberliga haben die Schützen von „ Tirol“ Hettlingen fest im Visier. Der Absteiger aus der Vorsaison gewann an den heimischen Ständen das Duell gegen „Tell“ Lauterbach mit 28 Ringen Vorsprung. Dabei erzielte einmal mehr Michael Sinning mit 148 von 150 möglichen Ringen das beste Einzelergebnis für sein Team. Verlustpunktfrei wie Hettlingen ist eine Klasse tiefer das Team von „König Ludwig“ Hirschbach. Das Derby bei „Hallodri“ Wertingen war allerdings spannend bis zum Schluss und wurde erst mit dem letzten Schuss zugunsten der Gäste entschieden. Den besten Einzelschützen hatten beim 975:959 allerdings die Gastgeber in ihren Reihen. Dietmar Mayer gelangen 141 Ringe.

Im Luftgewehrwettkampf der Damen deutet alles auf eine erneute Meisterschaft von „Immergrün“ Unterschöneberg in der Gauoberliga hin. Die Schützinnen aus dem oberen Zusamtal sind weiter verlustpunktfrei und kamen kurz vor Weihnachten zu einem Auswärtserfolg in Emersacker. Mit Claudia Rolle und Melanie Rättig hatten die Gäste zwei Sportlerinnen in ihren Reihen, die jeweils auf 191 Ringe kamen. Auf die gleiche Anzahl kam auch Binswangens Cordula Wiedemann beim Erfolg in Hohenreichen. Dort war allerdings Julia Trauner mit 192 Ringen noch um eine Nuance stärker. Die 564:569-Niederlage konnte allerdings auch sie nicht verhindern. Das beste Ergebnis bei den Damen erzielte allerdings die erst 16-jährige Sontheimerin Angelina Langenmaier beim Gauklassen-Wettkampf in Biberbach. Mit ihren Einzelserien von 99 und 97 Ringen stellte sie zudem einen weiteren Vereinsrekord auf. Dies war ihr bereits zum Saisonauftakt mit 147 Ringen auf 15 Schuss gelungen. (her)

Rundenwettkampf allgemein

Tirol Hettlingen – Tell Lauterbach 988:960

Hettlingen: Michael Sinning 148 Ringe, Martin Sinning 145, Thomas Mayrböck 144, Albert Gaugler 140, Bianca Kallenbach 138, Stefan Mayrböck 137, Jürgen Dietmayr 136. - Lauterbach: Johannes Seefried 144 Ringe, Sarah-Maria Huber 142, Gaudentius Rathgeber 136, Jasmina Rigel 136, Michael Hell 134, Fabian Keis 134, Francisca Miraldo dos Santos 134.

Hallodri Wertingen – König Ludwig Hirschbach-Possenried 957:959

Wertingen: Dietmar Mayer 141 Ringe, Moritz Fleischmann 138, Josef Engelhart 137, Patrizia Thiel 137, Michael Thiel 136, Thomas Thiel 135, Günther Danecker 133. - Hirschbach: Matthias Leix 140 Ringe, P. Fischer 139, Elisabeth Fischer 138, Josef Fischer 137, P. Vogler 136, E. Vogler 135, Christian Leix 134.

Gemütlichkeit Gottmannshofen – Immergrün Wörleschwang 940:946

Gottmannshofen: Ludwig Keiß 140 Ringe, Adolf Füssel 138, Wolfgang Skupsch 137, Franz Keiß 136, Werner Schuster 133, Wolfgang Schuster 129, Sigrid Sailer 127. - Wörleschwang: Bettina Schneider 139 Ringe, Hans Hörmann 139, Thomas Hartmann 138, Albert Treu 137, Markus Hegele 137, Max Diesenbacher 133, Christine Hartmann 123.

Gemütlichkeit Gottmannshofen – Bergschützen Kühlenthal 927:906

Gottmannshofen: Ludwig Keiß 139 Ringe, Franz Keiß 133, Werner Schuster 132, Adolf Füssel 132, Andreas Wegner 131, Wolfgang Schuster 131, Melanie Simon 129. - Kühlenthal: Michael Wild 137 Ringe, Reinhard Müller 135, Niklas Meir 130, Leonhard Hagl 128, Andreas Meir 127, Franziska Wenger 125, Anna Wenger 124.

Frohsinn Wengen – Waldeslust Eisenbrechtshofen 892:887

Wengen: Michael Rathgeber 137 Ringe, Manfred Thoma 129, Claudia Thoma 127, Alexander Thoma 126, Andreas Krebs 125, Georg Thoma 124, Thomas Hohenacker 124. - Eisenbrechtshofen: Michael Kempter 135 Ringe, Carina Scharpf 133, Julia Miller 128, Simone Rogg 125, Milena Scharpf 125, Christoph Höld 123, Manfred Rogg 118.

Waldeslust Eisenbrechtshofen – Tell Roggden 904:959

Eisenbrechtshofen: Erich Dollinger 133 Ringe, Carina Scharpf 133, Julia Miller 129, Michael Kempter 129, Peter Schuster 127, Markus Kranzfelder 127, Tanja Häusler 126. - Roggden: Daniel Klaiss 144 Ringe, Josef Mayr 142, Walter Kaim 136, Sonja Mengele 136, Frank Nitschke 135, Stefan Gerstmayr 135, Sandra Nitschke 131.

Rundenwettkampf Damen

Frohsinn Hohenreichen – Frohsinn Binswangen 564:569

Hohenreichen: Julia Trauner 192 Ringe, Claudia Havel 187, Tanja Kerner 185. - Binswangen: Cordula Wiedemann 191 Ringe, Carina Wiedemann 190, Lisa Marie Gumpp 188.

Alpenrose Emersacker – Immergrün Unterschöneberg 564:572

Emersacker: Janina Fischer 189 Ringe, Sandra Bauer 188, Anja Thiergärtner 187. - Unterschöneberg: Claudia Rolle 191 Ringe, Melanie Rättig 191, Barbara Scherer 190.

Ritterburg Bocksberg – Burgschützen Markt 548:523

Bocksberg: Sabine Gieß 186 Ringe, Anita Barth 181, Margit Behringer 181. - Markt: Petra Glink 185 Ringe, Sabine Dumler 170, Gabi Dumler 168.

Gemütlichkeit Sontheim – Tell Roggden 529:535

Sontheim: Manuela Storr 177 Ringe, Corinna Kraus 176, Ariane Scheuer 176. - Roggden: Andrea Demharter 180 Ringe, Petra Glink 180, Katharina Reiser 175.

Gemütlichkeit Biberbach – Gemütlichkeit Sontheim 528:553

Biberbach: Corinna Kraus 182 Ringe, Natalie Peukert 178, Beate Egger 168. - Sontheim: Angelina Langenmaier 196 Ringe, Alina Balletshofer 187, Susanne Langenmaier 170.

