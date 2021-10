Griff in die Wundertüte

TTCL-Gegner schwer einzuschätzen

Mit 4:4 Punkten sind die Tischtennis-Frauen des TTC Langweid in die neue Saison der 2. Bundesliga gestartet. Das macht Lust auf mehr. Am Samstag um 18 Uhr steht in der Langweider Dreifachsporthalle nun die nächste Aufgabe an. Mit der zweiten Mannschaft des Erstbundesligisten DJK/SV Kolbermoor erwartet man dazu eine sportliche Wundertüte. Unter anderen zählt die ehemalige Langweiderin Krisztina Toth, die an der letzten deutschen Meisterschaft des TTC im Jahr 2007 beteiligt war, oder Naomi Pranjkovic, die Tochter der ehemaligen Langweider Spielerin und Trainerin Sylvia Pranjkovic zum Aufgebot der Oberbayern.

Charlotte Bardsley, Thi Hong Loan Le, Mabelyn Enriquez und Vitaljia Venckute wollen die Aufgabe mit dem dritten Saisonsieg lösen und wären dann nach Punkten im Plus.

Die Verantwortlichen des TTC Langweid haben derzeit nicht nur Freude im sportlichen Bereich, den in erster Linie Spielerinnen aus aller Herren Länder garantieren, sondern auch am organisatorischen Engagement und der Mitarbeit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Seit Beginn der damaligen Tischtennis-Abteilung des FCL im Jahre 1968 legt man große Gewichtung auf die Jugendarbeit. Damit wurde die Voraussetzung geschaffen, dass man große nationale und internationale Erfolge verbuchen konnte. Auch der Männerbereich profitiert noch heute von damaligen Jugendspielern der ersten Stunden. Einige von damals sind noch heute im Männerbereich ein fester Stamm, der sich auch sonst im Verein nützlich gemacht hat. Die in den letzten Jahren verstärkte Jugendarbeit hat die aktuellen Männerteams aufgefrischt und verstärkt. (jug)