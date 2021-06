Zehn Teams in der zweiten Bundesliga

Für Langweids Frauenteam ist in der kommenden Saison aber noch vieles offen

Mit zehn Mannschaften geht die 2. Tischtennis-Bundesliga der Frauen in der Saison 2021/22 an den Start. Aufgrund der Annullierung der Saison 2020/21 wegen der Corona-Pandemie gibt es weder Auf- noch Absteiger, sodass alle in der Saison 2020/21 gemeldeten Mannschaften auch für die Saison 2021/22 ein Startrecht für die 2. Bundesliga Damen erhalten. Bisher waren neun Teams gemeldet. Der TTC Weinheim hat für die kommende Saison in der 1. Bundesliga, die Füchse Berlin haben in der 3. Bundesliga Nord gemeldet. Es haben genau drei weitere Vereine aus den dritten Bundesligen gemeldet, die nun über die Auffüllregel einen Platz in der 2. Bundesliga erhalten.

Folgende Vereine haben für die 2. Bundesliga Damen gemeldet: TTK Anröchte, MTV Tostedt, SV DJK Kolbermoor II, DJK Offenburg, TuS Uentrop, TTC Langweid, LTTV Leutzscher Füchse sowie die drei Aufsteiger SV Schott Jena, TTC Grün-Weiß Staffel und DJK BW Annen.

Abgesehen von der Zusammensetzung der Liga ist freilich noch vieles, respektive alles, offen: Wann und unter welchen Bedingungen kann die Saison beginnen? Sind Zuschauer erlaubt? Kann man zum normalen Spielsystem zurückkehren oder wird wieder ohne Doppel gespielt? Die Terminplangestaltung dürfte sich noch schwieriger als sonst gestalten, da viele nationale und internationale Turniere nachgeholt werden sollen, die Termine aber noch völlig offen sind.

Die Langweider Spielerinnen, die alle dem Verein weiter die Treue halten, haben sich zuletzt zu einem virtuellen Teammeeting getroffen. (AL)