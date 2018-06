Titel für die A-Jugend kommtfür alle etwas überraschend

vor 40 Min.

Titel für die A-Jugend kommt für alle etwas überraschend

Die A-Jugend-Meistermannschaft der SG Unterthürheim/Wortelstetten mit ihren Trainern Michael Kratzer, Jürgen Bihlmayr (hinten von links) sowie mit Dominic Struthmann und Wolfgang Kotter (hinten von rechts). Zweiter von rechts in der hinteren Reihe Sponsor Werner Fech.

Nachwuchs der SG Unterthürheim/Wortelstetten macht bereits am vorletzten Spieltag mit einem 5:2-Sieg alles klar

Obwohl es zu Beginn der Saison gar nicht danach aussah, konnte die Fußball-A-Jugend der SG Unterthürheim/Wortelstetten bereits einen Spieltag vor Saisonende die Sektkorken knallen lassen. Besonders in der Vorrunde bewegte sich die Mannschaft eher im Mittelfeld der Tabelle. Aber eine Serie von 13 Siegen in Folge brachte die entscheidenden Punkte zur Eroberung der Tabellenspitze.

Am vorletzten Spieltag konnte die Meisterschaft perfekt gemacht werden, wobei es zunächst gar nicht danach aussah. Trotz Feldüberlegenheit und einer Vielzahl von Torchancen führte die Heimmannschaft des SC Mörslingen mit 2:1. Doch in der zweiten Halbzeit hatte die SG Uth/Wort ihre Visiere besser eingestellt, und so gingen sie schließlich verdient mit 5:2 als Sieger vom Platz. Torschützen der SG waren Johannes Heindl (2), Jonas Behringer, Thomas Mair und Nico Mairshofer.

Am Ende der Partie war die Freude aufseiten der SG Unterthürheim/Wortelstetten groß, und eine spontane Feier im Sportheim in Wortelstetten wurde organisiert. (pm)

