18.05.2019

Titel und Medaillen gesammelt

Bestens in Szene setzen konnten sich die Läufer und Läuferinnen der LG Zusam bei den Bayerischen Straßenlaufmeisterschaften in Aichach. Von links: Wenzel Kurka, Christina Kratzer, Ulrike Anwald-Deisenhofer, Tobias Gröbl, Josef Sapper, Andreas Beck, Thomas Eser, Verena Kurka und Mario Leser.

Starter der LG Zusam bei verschiedenen Meetings und Meisterschaften auf den vorderen Plätzen

Von Werner Friedel

Ein überaus erfolgreiches Sportwochenende liegt hinter den Leichtathleten der LG Zusam. Neben dem Gewinn mehrerer Meistertitel und Teammedaillen erzielten die Akteure trotz schlechter Witterungsbedingungen eine Reihe erfreulicher Leistungen.

Titel und Medaillen sammelten die LG-Läufer bei den bayerischen 10-Kilometer-Straßenlaufmeisterschaften in Aichach. Während Tobias Gröbl mit seinem vierten Platz in ausgezeichneten 32:03 Minuten hinter zwei afrikanischen Läufern, die für die LAC Quelle Fürth und den TV1848 Coburg an den Start gehen, sowie Johannes Hillebrand von der LG Stadtwerke München unzufrieden war, jubelte Andreas Beck auf Platz acht über eine neue Bestzeit von 32:32 Minuten. Zusammen mit Mario Leser, der in 33:22 Minuten auf Platz 19 die Ziellinie überquerte, sicherte sich das LG-Trio die Bronzemedaille in der Mannschaftswertung. Hervorragende Zeiten erzielten auch Josef Sapper, Thomas Eser und Wenzel Kurka, die als Team LG Zusam II Platz acht in der Mannschaftswertung erreichten.

Dem standen die LG-Läuferinnen in keiner Weise nach. Mit LG-Rekord von 37:24 Minuten und Platz fünf katapultierte sich Christina Kratzer in die bayerische Spitze. Innerhalb zwei Jahren entwickelte sich auch Verena Kurka zu einer Topläuferin, die sich über eine neue Bestzeit von 41:18 Minuten und den 19. Platz freute. Gemeinsam mit Ulrike Anwald-Deisenhofer überraschten die Frauen mit dem Gewinn der Bronzemedaille. Spitzenplatzierungen gab es noch in den Altersklassenwertungen. So wurde Tobias Gröbl als bayerischer Meister der Männer M35 ausgezeichnet, für Thomas Eser stand der vierte Platz bei den Männer M40 zu Buche, und Ulrike Anwald-Deisenhofer errang den fünften Platz der Frauen W45. Bei den gleichzeitig ausgetragenen Meisterschaften des Kreises Mittel- und Nordschwaben gingen alle vier Meistertitel an die LG Zusam.

Mehr als 25 Jahre nach seinem letzten Bahnwettkampf schnürte Hermann Schäffler in Herzogenaurach wieder mal die Spikeschuhe. Bei den bayerischen Seniorenmeisterschaften machte er sich auf die Stadionrunde und wurde in 68,60 Sekunden Dritter der Männerklasse M50. Ebenfalls über 400 Meter lief Tobias Steige in 61,90 Sekunden als Vierter der Männer M40 durchs Ziel. In seiner Spezialdisziplin, dem Stabhochsprung, musste sich Tobias Steige in diesem Jahr nach vier bayerischen Meistertiteln in Folge mit der Vizemeisterschaft zufrieden geben.

Packende Wettkämpfe wurden von den Sportlern auch bei der 8. Auflage des WOHA Intersport Sprint- und Laufmeetings im Stauferparkstadion in Donauwörth geboten. Dreimal verließen die LG-Athleten die Wettkampfstätte als Kreismeister. Während Felix Gollmitzer über 1500 Meter der Jugend U20 in 4:41,14 Minuten siegreich war, liefen Philipp Kirner über 400 Meter in 55,51 Sekunden und Jasmin Brummer in 74,30 Sekunden in ihren Altersklassen zum Titelgewinn. Ebenfalls munter drauf los unter der lautstarken Anfeuerung von der Tribüne stürmte der jüngste Nachwuchs der LG Zusam und zeigte, was er in den Wintermonaten gelernt hatte. – Nachfolgend alle LG-Ergebnisse auf einen Blick:

Donauwörth (Sprint- und Laufmeeting), weibliche Jugend U12: 50 m: 5. Patrizia Olowookere 8,34 sec.; 7. Marie Meyer 8,78 sec.; 11. Fiona Schalk 8,88 sec.; 15. Juliana Kraus 9,41 sec.; 17. Lina Urmann 9,56 sec. – 800 m: 7. Fiona Schalk 3:22,38 min.; 9. Patrizia Olowookere 3:32,37 min.; 10. Marie Meyer 3:35,04 min.; 15. Juliana Kraus 3:40,16 min.; 17. Lina Urmann 3:44,61 min. – Weibliche Jugend U14: 75 m: 7. Felicia Deisenhofer 12,30 sec.; 10. Elisa Jungwirth 12,95 sec. – 800 m: 10. Elisa Jungwirth 3:32,19 min.; 11. Felicia Deisenhofer 3:32,35 min. – Weibliche Jugend U16: 100 m: 4. Johanna Wengenmayr 14,02 sec.; 11. Nina Wagner 14,84 sec. – 300 m: 3. Johanna Wengenmayr 47,40 sec. – 800 m: 5. Nina Wagner 3:08,52 min. – Weibliche Jugend U18: 100 m: 7. Sophie Scharfensteiner 13,92 sec.; 14. Jasmin Brummer 15,32 sec. – 200 m: 9. Sophie Scharfensteiner 30,27 sec. – 400 m: 1. Jasmin Brummer 74,30 sec. – Weibliche Jugend U20: 100 m: 2. Vanessa Wagner 14,38 sec. – 200 m: 2. Vanessa Wagner 30,82 sec. – Männliche Jugend U12: 50 m: 1. Anton Eser 7,99 sec.; 5. Vinzenz Mahler 8,40 sec.; 11. Leo Eser 9,56 sec. – 800 m: 1. Anton Eser 2:43,74 min.; 7. Vinzenz Mahler 3:05,68 min.; 8. Leo Eser 3:06,79 min. – Männliche Jugend U14: 75 m: 1. Donatus Olowookere 10,46 sec.; 2. Phil Scheurle 11,06 sec. – 800 m: 3. Phil Scheurle 2:58,63 min.; 5. Donatus Olowookere 3:03,49 min. – Männliche Jugend U16: 100 m: 1. Patrick Wagner 12,96 sec.

300 m: 2. Patrick Wagner 47,91 sec. – Männliche Jugend U18: 100 m: 8. Martin Lutz 12,84 sec. – 200 m: 6. Martin Lutz 25,78 sec. – Männliche Jugend U20: 100 m: 5. Philipp Kirner 12,49 sec.; 10. Lukas Fink 13,31 sec. – 400 m: 1. Philipp Kirner 55,51 sec. – 1500 m: 1. Felix Gollmitzer 4:41,14 min. – Männer: 100 m: 11. Fabian Munz 12,73 sec.; 14. Werner Friedel 16,29 sec. – 200 m: 6. Fabian Munz 25,91 sec.

5000 m: 2. Bernhard Hopfner 19:05,00 min.; 3. Willi Königsdorfer 20:22,98 min.; 4. Werner Friedel 21:18,27 min.

Aichach (Bayerische Straßenlaufmeisterschaften), Frauen: 10 km: 5. Christina Kratzer 37:24 min.; 19. Verena Kurka 41:18 min.; 43. Ulrike Anwald-Deisenhofer 45:44 min. – Frauen W45: 5. Ulrike Anwald-Deisenhofer 45:44 min. – Mannschaftswertung: 3. Kratzer, Kurka, Anwald-Deisenhofer 2:04:26 std. – Männer: 10 km: 4. Tobias Gröbl 32:03 min.; 8. Andreas Beck 32.32 min.; 19. Mario Leser 33:22 min.; 31. Josef Sapper 34:42 min.; 37. Thomas Eser 35:14 min.; 40. Wenzel Kurka 35:19 min. – Männer M35: 1. Tobias Gröbl 32:03 min. – Männer M40: 4. Thomas Eser 35:14 min. – 3. Gröbl, Beck, Leser 1:37:57 std.; 8. Sapper, Eser, Kurka 1:45:15 std.

Herzogenaurach (Bayerische Seniorenmeisterschaften), Männer M40: 400 m: 4. Tobias Steige 61,90 sec. – Stabhochsprung: 2. Tobias Steige 2,50 m – Männer M50: 3. Hermann Schäffler 68,60 sec.

