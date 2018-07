Torhüter-Legende mit dem Tennis-Schläger

vor 57 Min.

Als Sepp Maier im Sommer 1998 zu einem Schaukampf in Frauenstetten gastierte und eine Wertingerin beim Trimmathlon in Tapfheim triumphierte. Vor 20 Jahren war einiges geboten

Haufenweise Kritik musste die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich einstecken. Sie unterlag im Viertelfinale gegen Kroatien in Nizza mit 0:3. Dabei kam das Team um den damaligen Bundestrainer Berti Vogts zwei Runden weiter als die Truppe von Jogi Löw bei der diesjährigen WM in Russland. Hier erfolgte bekanntlich das Aus bereits nach den Gruppenspielen. Weltmeister in Frankreich wurden übrigens die Gastgeber, welche im Finale von Paris Brasilien mit 3:0 besiegten. Beim wichtigsten Tennisturnier auf Rasen dominierten vor 20 Jahren bei den Frauen Jana Nowotna (Tschechien) und Pete Sampras (USA) bei den Männern. Bei der Tour der France in Frankreich gelang bei der 3. Etappe Jens Heppner aus Gera der Tagessieg. Wenige Tage später überrollte ein Skandal die Tour: Fünf Festina-Fahrer legten ein Doping-Geständnis ab und wurden einem Untersuchungsrichter überstellt. Die Rundfahrt gewann der Italiener Marco Pantani vor Bobby Julich (USA) und Jan Ullrich.

Auf lokaler Ebene sorgte vor 20 Jahren der Auftritt von Torhüter-Legende Sepp Maier in Frauenstetten für Aufsehen. Er gastierte dort zu einem Tennismatch. Ebenfalls aus München ins Zusamtal waren die Fußballer des TSV 1860 München angereist, die beim SC Altenmünster allerdings nicht über ein 2:2 hinauskamen. Dies und einiges mehr lesen Sie in unserer Serie „Lokale Sportgeschichte(n)“. Heute blicken wir auf das Geschehen im Juli 1998 zurück.

Bei den schwäbischen Mehrkampfmeisterschaften der Leichtathleten in Schwabmünchen zeigten sich die Teilnehmer der LG Zusam in bestechender Form. Völlig unerwartet sicherte sich Roland Wegner im Zehnkampf den Titel. Besonders stark präsentierte sich Wegner im 100-Meter-Lauf (11,42 Sekunden) und über 1500 Meter (4:47,65 Minuten). Mit Christian Wimmer, Tobias Steige und Werner Friedel landeten weitere Athleten der LG Zusam auf den Plätzen drei, vier und fünf. Konkurrenzlos ging deshalb auch der Mannschaftstitel an das Quartett aus Lauterbach und Wertingen. Der erste Platz im internationalen Fünfkampf, bestehend aus dem Weitsprung, Speerwerfen, 200-Meter-Lauf, Diskuswurf und 1500-Meter-Rennen, ging ebenfalls an das Team der LG Zusam. Hier kamen Robert Wengenmayr, Jörg Deisenhofer und Wolfgang Höch-städter zum Einsatz.

Nach mehreren Jahren fand im Juli 1998 erstmals wieder ein Wettkampf des Turngaus Oberdonau in Wertingen statt. Acht Mannschaften traten dabei bei den Damen an. Dabei überzeugte vor allem das erste Team des TSV Buttenwiesen um Trainer Karl Hillenbrand. Es verwies den TV Dillingen und den TV Gundelfingen auf die Plätze zwei und drei. Das beste Gesamtresultat mit 25,55 Punkten erzielte dabei Buttenwiesens Bianca Gruber am Stufenbarren, dicht gefolgt von Carolin Fieger und Katrin Hartl.

Viele Jahre lang musste eine Fußball-A-Jugend des TSV Wertingen auf eine Meisterschaft warten. Im Sommer 1998 war es dann endlich wieder soweit. Die Truppe von Trainer Josef Frauenhofer sicherte sich mit 60:6 Punkten und 136:23 Toren den Titel in der Kreisklasse Donau und den damit verbundenen Aufstieg in die Kreisliga. Torschützenkönig wurde mit 33 Treffern Winfried Schwarz, gefolgt von Jürgen Hernadi, der 26 mal traf.

In Tapfheim fand vor 20 Jahren ein gut besetzter Trimmathlon-Wettbewerb statt. Bei den Frauen mussten zunächst 20 Kilometer auf dem Rad zurückgelegt werden, danach folgte ein Fünf-Kilometer-Lauf. Die schnellste Zeit erreichte die Wertingerin Katharine Mayr. Für beide Teilstrecken benötigte sie 1:17,40 Stunden und konnte sich somit als souveräne Siegerin beim schwachen Geschlecht feiern lassen.

Erfolgreiche Zeiten erlebten die Nachwuchsfußballer der SG Buttenwiesen/Wortelstetten in der Saison 1997/98. Die E2-Jugend wurde überlegener Meister in ihrer Gruppe im Kreis Donau. Trainiert wurde die Mannschaft damals von Erwin Riedel und Franz Lindenmeir. Die Spielgemeinschaft Buttenwiesen/Wortelstetten gibt es heute nicht mehr. Der Nachwuchs aus Buttenwiesen spielt in der Jugendabteilung des FC Pfaffenhofen-Untere Zusam, die Wortelstetter betreiben eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem TSV Unterthürheim.

700 kleine Turnerinnen und Turner im Alter von vier bis 13 Jahren waren dem Aufruf des Vorsitzenden des Turngaus Oberdonau, Dieter Thiel, zum „Mitturnen, Mitmachen und Miterleben“ beim Gaukinderturnfest in der Lauinger Stadthalle gefolgt. In die Siegerlisten konnten sich auch einige Starter aus dem Zusamtal eintragen. So auch Nadine Goldbann, Lisa Badke und Lukas Rest vom TSV Buttenwiesen. Den Wunsch vieler Trainer und Betreuer, die viel Zeit mit den Kindern in der Turnhalle verbringen, brachte zum Abschluss der Vizepräsident des Bayerischen Turnverbandes, Johannes Strasser (Tapfheim) auf den Punkt, „der Turnsache weiterhin treu zu bleiben“.

Knapp über 100 Teilnehmer wurden am 18. Juli vor 20 Jahren beim zwölften Wertinger Stadtlauf registriert. Jüngster Teilnehmer war dabei Dominik Burgemeister. Der Vierjährige von der LG Zusam legte die Strecke über 1,5 Kilometer in 10:35 Minuten zurück. Stadtmeister wurden Ulrich Baschenegger bei den Damen und Holger Pirzl bei den Männern.

Auf der Tennisanlage in Höchstädt fanden die 20. Kreismeisterschaften statt. Dabei konnten insgesamt elf Siegerinnen und Sieger aus dem Vorjahr ihre Titel verteidigen. Unter anderem Robert Vukusic von der SSV Höchstädt, welcher im Finale Wolfgang von Schwaller vom TC Hausen besiegte. Bei den Damen triumphierte Marion Paulin (SSV Höch-städt) über Gabi Dittmann vom TC Wertingen im Endspiel. Eine Überraschung gab es bei den Junioren. Hier setzte sich im Finale der Wertinger Uli Bacher gegen Wolfgang Mittring von der SSV Höchstädt durch.

Anlässlich des 50. Vereinsjubiläums gastierten die Fußballer des TSV 1860 München beim SC Altenmünster und kamen gegen den Jubiläumsverein über ein 2:2 nicht hinaus. Das Regionalligateam der Gäste, das mit den Erstligaprofis Michael Öller, Thomas Schlüter und Patrick Hornung angetreten war, konnte das Abwehrbollwerk der Hausherren nur zweimal bezwingen (Danny Fuchs/Günter Heberle). Für den heimischen Bezirksligisten trafen vor 450 Zuschauern Roland Herdin und Holger Schwarz.

Er war der große Star beim 25-jährigen Vereinsjubiläum des TC Frauen-stetten und lockte über 200 Besucher in den kleinen Ort im Zusamtal. Dass Torwart-Legende Sepp Maier nicht nur mit der großen Lederkugel umzugehen weiß, bewies er in einem Tennis-Schaukampf gegen Lokalmatador Markus Straßer. Zwar verlor der damals bereits 54 Jahre alte Fußball-Weltmeister aus dem Jahr 1974 gegen seinen 25 Jahre jüngeren Widersacher mit 2:6, aber phasenweise ließ der Spaßvogel vom FC Bayern München auch mit dem gelben Filzball sein „Talent“ aufblitzen. (her)

