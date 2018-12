Unbekannter ändert die Streckenführung

vor 21 Min.

Schulter an Schulter gingen die Teilnehmer beim Abschlussrennen der Jedermannslaufserie in Wemding nach dem Startschuss auf die schneebedeckte Strecke (Bild oben). Bei der Siegerehrung standen vor allem die Teilnehmer der LG Zusam im Blickfeld. Im Bild unten: (von links) Andreas Beck, Gesamtsieger Tobias Gröbl, Josef Sapper und Christina Kratzer, die Platz zwei bei den Frauen belegte.

Beim Abschlussrennen in Wemding laufen an die 100 Läuferinnen und Läufer 1,5 Kilometer mehr als notwendig. Tobias Gröbl und Andreas Beck sorgen erneut für einen Doppelsieg der LG Zusam

Von Werner Friedel

Mit dem Wemdinger „Lauf zum Märchenwald“ ging die 43. Jedermannslaufserie der LG Donau-Ries zu Ende. Insgesamt 369 Teilnehmer sorgten zum Abschluss nochmals für einen würdigen Rahmen, wobei die Läufer der LG Zusam erneut einen großartigen Eindruck hinterließen und auf vielen vorderen Plätzen landeten.

Leichter Schneefall am Morgen überraschte zwar die Läufer, sorgte aber nicht für unfaire Streckenverhältnisse. Mehr Probleme bereitete allerdings eine unbekannte Person, die kurz vor dem Start bei Kilometer vier die Streckenführung veränderte. So liefen rund 100 Läufer 11,7 Kilometer und der Rest bewegte sich über 10,2 Kilometer durch den Wemdinger Winterwald. Orientierungsprobleme hatten auch die beiden Topläufer der LG Zusam, Tobias Gröbl und Andreas Beck, doch letztendlich verbuchten sie nach 40:40 Minuten bzw. 41:41 Minuten einen weiteren Doppelsieg für ihren Verein. Bestens in Szene setzen konnten sich auch Josef Sapper als Vierter und Thomas Eser, der das Ziel im Stadion auf der Robertshöhe als Neunter erreichte.

Nicht hilfreich erwies sich dagegen eine alpine Skiwoche bei Christina Kratzer. Nach einigen Kilometern auf der recht anspruchsvollen Rundstrecke wurden die Beine immer schwerer und so musste sie ihrer ärgsten Konkurrentin um den Gesamtsieg, Susanne Hafner (TG Viktoria Augsburg), den Vortritt lassen.

Gleichzeitig fielen in Wemding die Entscheidungen in der Einzel- und Mannschaftswertung. Mit vier Einzelerfolgen wurde Tobias Gröbl zum zehnten Mal Sieger der Gesamtserie. Damit war natürlich auch der Sieg in der Männerklasse M35 eine klare Angelegenheit für den 35-jährigen Itzinger. Ebenso souverän sicherte sich Andreas Beck den zweiten Gesamtplatz sowie den Sieg in der Männer-Hauptklasse. Josef Sapper als Gesamtvierter und Zweiter der Hauptklasse sowie Thomas Eser als Gesamtachter und Sieger der Männer M40 unterstrichen die Dominanz der LG Zusam.

Trotz zwei Tagessiegen und drei zweiten Plätzen fehlte Christina Kratzer am Ende ein Punkt zum Serien-Gesamtsieg bei den Frauen. Kein Beinbruch, denn die Vorbereitung lief gut und erst im Frühjahr stehen die interessanten Meisterschaftswettbewerbe an. Erfreulich, dass in der Frauen-Hauptklasse mit Verena Kurka auf dem fünften Platz und Anna Pfäffle mit Platz sieben zwei weitere junge Läuferinnen zu den Besten gehörten. Gerti Morenweiser durfte sich in der Frauenklasse W45 ebenfalls über einen ausgezeichneten zweiten Platz freuen.

In der Mannschaftswertung, die aufgrund der Teilnehmerzahl ermittelt wird, belegte die LG Zusam mit 125 Punkten den achten Platz. Hier siegte der TSV Harburg, der in allen fünf Läufen 250 Starter auf die Strecken brachte.

Alle LG-Ergebnisse auf einen Blick:

Wemding (Jedermannslauf), Hauptlauf, 11,7 km: Tobias Gröbl 40:40 min.; 2. Andreas Beck 41:41 min.; 4. Josef Sapper 42:38 min.; 9. Thomas Eser 44:44 min.; 27. Wenzel Kurka 48:26 min.; 28. Christina Kratzer 48:27 min.; 42. Fabian Munz 50:21 min.; 45. Mathias Schey 50:33 min.; 52. Rainer Simanowski 51:54 min.; 55. Georg Weger 52:25 min.; 56. Verena Kurka 52:32 min.; 66. Werner Friedel 53:32 min.; 83. Andreas Schlamp 55:06 min.; 87. Willi Königsdorfer 55:16 min.; 96. Hermann Schäffler 55:37 min.; 143. Jürgen Ferber 57:34 min.; 161. Christine Heindl 58:20 min.; 163. Roland Aumiller 58:30 min.; 169. Norbert Pritzl 58:40 min.; 170. Michael Hagl 58:42 min.; 192. Tobias Steige 59:48 min.; 236. Dieter Horn 64:52 min.; 252. Helmut Englmaier 67:59 min.; 267. Franz Steichele 77:07 min.

Serien-Gesamtwertung, Frauen-Hauptklasse: 2. Christina Kratzer; 5. Verena Kurka; 7. Anna Pfäffle – Frauen W45: 2. Gerti Morenweiser – Frauen W50: 6. Christine Heindl – Frauen W55: 4. Christine Wagner – Männer-Hauptklasse: 1. Andreas Beck; 2. Josef Sapper; 6. Wenzel Kurka; 20. Johannes Carry; 22. Michael Hagl – Männer M35: 1. Tobias Gröbl – Männer M40: 1. Thomas Eser; 14. Tobias Steige – Männer M45: 12. Andreas Schlamp; 23. Roland Aumiller – Männer M50: 7. Rainer Simanowski; 11. Hermann Schäffler; 31. Helmut Englmaier – Männer M55: 5. Georg Weger; 6. Willi Königsdorfer; 8. Werner Friedel – Männer M60: 11. Franz Steichele – Männer M65: 4. Dieter Horn

