16.11.2019

Ungute Erinnerungen

SC Altenmünster hat mit dem FC Stätzling noch eine Rechnung offen

Sein drittes Heimspiel in Folge bestreitet der SC Altenmünster am morgigen Sonntag ab 14 Uhr gegen den Tabellenvierten der Fußball-Bezirksliga Nord, den FC Stätzling. Denken die Zusamtaler an das Hinspiel zurück, fährt ihnen ein kalter Schauer über den Rücken. Nach der besten ersten Halbzeit der gesamten Saison mit einer 2:0-Führung und einem verschossenen Elfmeter in der 45. Minute verloren die Zusamtaler nach der Pause den Faden und mussten sich am Ende mit 2:3 geschlagen geben.

Kein Wunder, dass SCA-Spielertrainer Peter Ferme diesen verschenkten Punkten noch heute nachtrauert. „Wir haben damals in der zweiten Halbzeit aufgrund einer Verletzung zu viele Positionen gewechselt, das hat uns die Punkte gekostet“, übt der 32-Jährige im Nachgang Selbstkritik und hofft, dass sich seine Mannschaft bei der morgigen Neuauflage die verschenkten Zähler zurückholen kann. Dies wird allerdings kein Zuckerschlecken. Stätzling hat sich nach schwachem Start gesteigert und bis auf Rang vier vorgearbeitet. Als Favorit gehen die Gastgeber gegen das Team von Trainer Andreas Jenik jedenfalls nicht in die Partie. Zumal den Hausherren weiterhin einige Stammspieler fehlen werden. Doch diejenigen, die in den vergangenen Wochen auf dem Platz standen, haben bis auf den Auftritt in Bubesheim (0:4) ihre Sache mehr als ordentlich gemacht. Mit Kampfgeist und taktischer Disziplin (Ferme: „Wir müssen vor allem hinten wieder gut stehen!“) möchte Altenmünster das letzte Heimspiel des Jahres auf keinen Fall vergeigen, um somit auch den Abstand auf die Abstiegszone zu bewahren. (her)

Themen folgen