VfR Foret nicht diszipliniertgenug

Holzapfel-Team verliert Spiel und

Nichts wird es mit dem sofortigen Wiederaufstieg des VfR Foret in die Fußball-Kreisliga. Das Team von Trainer Thomas Holzapfel (ehemals FC Lauingen) verlor in Gundelsdorf (Gemeinde Pöttmes) gegen den SV Echsheim-Reichertstein das Relegationsspiel mit 0:3 und obendrein mit Torwart Tanay Boysaner (Rot) und Abwehrspieler Ibrahim Yilmaz (Gelb-Rot) auch noch zwei Spieler durch Platzverweise. Das siegreiche Team aus dem Landkreis Aichach-Friedberg spielt nun am kommenden Mittwoch, 13. Juni, 18.30 Uhr, in Gebenhofen gegen den TSV Firnhaberau um den letzten freien Platz in der Kreisliga Ost.

Foret hatte wenig zu bieten. VfR-Keeper Boysaner hatte eine Trinkpause dazu genutzt, um eine Flasche in die Zuschauerränge auf der Gegentribüne zu werfen. Schiedsrichter Benedikt Müller, der eine gute Leistung zeigte, musste ihn daher des Feldes verweisen. Nach dieser Hitzeschlacht beklagte sich Thomas Holzapfel, der Foreter Trainer, über einen Echsheimer Fan, der sein Team durch Zurufe beleidigt habe: „Dass unser Torwart eine Flasche geworfen hat, das habe ich nicht gesehen. Das geht natürlich nicht.“ (her/WZ)

Tore 0:1 Landes (18.), 0:2 Baumgärtner (24.), 0:3 Landes (59.) Schiedsrichter Müller (WF Klingen) Zuschauer 710 Gelb-Rot Yilmaz (86./wiederholtes Foulspiel) Rot Boysaner (75./grobe Unsportlichkeit/beide Foret).

