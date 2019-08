00:02 Uhr

Viel Spaß beim Fußball-Camp

Jugendliche kommen in Unterthürheim voll auf ihre Kosten

Knapp 50 fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche verbrachten am vergangenen Wochenende zwei ereignisreiche Tage auf dem Sportgelände des TSV Unterthürheim. Die verantwortliche Vereinsführung hatte unter der Leitung des Zweiten Jugendleiters Wolfgang Mayr ein Trainingscamp nach dem Vorbild der professionellen Angebote selbst umgesetzt.

Nach der Ankunft am Freitag auf dem Sportgelände wurden die Spielerinnen und Spieler zunächst einmal mit einem Trikot-Set, einer Trinkflasche und einem eigenen Ball ausgestattet. Anschließend wurden die Fußballer in Gruppen eingeteilt und von aktiven Spielern der ersten Mannschaft und aktuellen Jugendtrainern betreut. Besonderer Wert wurde auf die altersgemäße Einteilung der Fußballer gelegt, sodass auf der gleichen Leistungsebene trainiert werden konnte. Für das Mittagessen an beiden Tagen konnte mit Franz Weber ein Fachmann auf seinem Gebiet gewonnen werden. So ging es gut gestärkt in den Nachmittag, in dem Teamwettbewerbe im Mittelpunkt standen.

Der Samstag begann mit einigen Überraschungen für die Teilnehmer. Auf dem Sportgelände hatten die Trainer aus Papprohren, Bierbänken und weiteren Materialien fünf Parcours für Fußballgolf aufgebaut. Außerdem konnte jeder Spieler an einer Geschwindigkeitsmessung seinen Torschuss messen und in einem selbst gebauten Fußballkäfig seine fußballerischen Fähigkeiten beweisen.

Am Ende der zweitägigen Veranstaltung konnte sich jeder Teilnehmer über eine Urkunde mit einem persönlichen Bild und über ein kleines Präsent freuen. Neben dem Trainingscamp stand am Samstag das Schnuppertraining im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde Buttenwiesen an. 15 Nachwuchsfußballer konnten an verschiedenen Stationen ihre ersten fußballerischen Erfahrungen sammeln, was sie mit viel Elan und großem Eifer versuchten. Zum Abschluss gab es nicht nur Pizza, sondern jeder erhielt noch eine Urkunde und ein kleines Präsent. (pm)

