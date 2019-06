vor 11 Min.

Vier Aufsteiger aus dem Gau Wertingen

Teams aus Binswangen, Zusamzell, Pfaffenhofen und Unterthürheim schießen kommende Saison auf Bezirksebene eine Klasse höher

Neben dem Gaurundenwettkampf haben sich in der abgelaufenen Saison zahlreiche Mannschaften aus dem Schützengau Wertingen auch im Bezirksrundenwettkampf beteiligt. Einige davon mit großem Erfolg. So werden in der kommenden Saison zwei Teams in der Schwabenliga antreten, eines in der Bezirksoberliga und vier weitere Mannschaften in der Bezirksliga. Ein Überblick.

Im letzten Jahr stiegen die Luftgewehrschützen aus Binswangen von der Bezirksliga in die Bezirksoberliga auf. Dort erreichten sie auf Anhieb in der Gruppe Nord den ersten Platz und schossen somit im Aufstiegskampf zur Schwabenliga mit. Dabei belegte Binswangen den dritten Platz und steigt somit in die Schwabenliga auf. Für die „Frohsinn“-Schützen schossen im Aufstiegskampf in Leipheim: Martin Schwarzbart (387 Ringe), Jürgen Rehm (385), Annika Wiedemann (384), Christian Bühler (378) und Alexander Lachenmayr (375).

Die Luftpistolenschützen aus Zusamzell stiegen vergangenes Jahr von der Bezirksliga in die Bezirksoberliga auf. Dort erreichten sie auf Anhieb in der Gruppe Nord den ersten Platz und schossen somit im Aufstiegskampf zur Schwabenliga mit. Im Aufstiegskampf erreichten sie den dritten Rang und rücken somit in die Schwabenliga auf. Für die „Eichenlaub“-Schützen schossen im Aufstiegskampf in Leipheim: Bernd Dietrich (367 Ringe), Laura Heidler (365), Werner Glenk (358) und Bianca Kallenbach (356).

Im letzten Jahr stiegen die Luftgewehrschützen aus Pfaffenhofen von der Gauoberliga in die Bezirksliga auf. Dort erreichten sie auf Anhieb in der Gruppe 7 den ersten Platz. Da in der Bezirksoberliga gleich fünf Mannschaften ihren Platz freiwillig räumten (Mannschaft aufgelöst oder freiwillig abgestiegen), wurde für die Bezirksoberliga kein Aufstiegskampf durchgeführt. Alle Erstplatzierten der Bezirksligen sind heuer automatisch in die Bezirksoberliga aufgestiegen. Die Pfaffenhofer Mannschaft besteht aus Wilhelm Jaumann, Mathilde Mayr, Bernhard Österle, Anton Wenger und Josef Wenger.

Als Sieger in der Bezirks-Gauoberliga qualifizierten sich die Luftgewehrschützen aus Unterthürheim für die Aufstiegskämpfe in Leipheim. Sie errangen dort den neunten Platz und steigen somit in die Bezirksliga auf. Für die „Hubertusschützen“ aus Unterthürheim schossen im Aufstiegskampf: Mathias Reutner (383 Ringe), Martin Reutner (377), Alexander Egger (370) und Michael Schmid (370). Dank ihrer guten Leistungen erreichten die Schützen aus Unterschöneberg und Wortel-stetten in der Bezirksliga V Platz zwei und drei. Somit schießen sie auch in der kommenden Saison wieder Bezirksliga.

Meitingen erreichte den vierten Platz in der Bezirksliga IV und schießt in der kommenden Saison wieder Bezirksliga.

Als Sieger der Gauoberliga qualifizierten sich die Luftpistolenschützen aus Biberbach zum Aufstiegskampf in die Bezirksliga. Sie erreichten den 22. Platz und bleiben somit in der Gauoberliga. Für die „Gemütlichkeit“-Schützen schossen: Stephan Wiedemann (340 Ringe), Michael Kempter (339). Als Sechster in der Bezirksliga V steigt als die Luftpistolenmannschaft Herbertshofen als Letzter der Bezirksliga automatisch in den Gau ab und schießt nächste Saison wieder in der Gauoberliga. (pm)

