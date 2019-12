vor 22 Min.

Viermal ein Sechsmeterschießen

Spannende Finalspiele beim Turnier in der Riedblickhalle

Nachdem der TSV Unterthürheim als Ausrichter für das Raiffeisenturniers der Senioren in der Riedblickhalle zuständig war, haben sich die Jugendleiter des SV Wortelstetten und TSV Unterthürheim entschlossen, im Vorfeld noch ein F-Juniorenturnier in der Riedblickhalle in Buttenwiesen auszurichten. Erfreulich war, dass besonders die D- und C-Juniorenspieler als eifrige Helfer in der Turnierleitung und beim Verkauf gewonnen werden konnten.

Mit großem Elan und Begeisterung gingen die Nachwuchsfußballer ans Werk. Aufgrund der stets fairen Spielweise mussten die beiden Schiedsrichter Lukas Bantel und Lukas Mayr kaum eingreifen, obwohl in vier Finalspielen ein Sechs-Meter-Schießen notwendig war, um den Sieger zu ermitteln. Schließlich konnte sich der SV Nordendorf als Sieger des Turniers durchsetzen. Die weiteren Platzierungen: 2. VfL Zusamaltheim I, 3. TSV Wertingen, 4. FC Osterbuch, 5. SG Unterthürheim/Wortelstetten, 6. FC Pfaffenhofen-Untere Zusam, 7. VfL Zusamaltheim II, 8. SV Ehingen. Als bester Torwart wurde Maxi Hahn vom TSV Wertingen ausgezeichnet, bester Torschütze wurde Lion Hurler vom TSV Wertingen und bester Spieler Tim Österreicher vom SV Nordendorf. (pm)

