vor 18 Min.

Von Freitag bis Mittwoch

Erster Spieltag erstreckt sich über sechs Tage. Heute Eröffnungsspiel

Von Oliver Reiser

FC Affing gegen TSV Gersthofen und TV Erkheim gegen den TV Bad Grönenbach – so lauten die offiziellen Eröffnungsspiele der Fußball-Bezirksligen Nord und Süd, die am heutigen Freitagabend um 18.30 Uhr angepfiffen werden. Dazwischen geschmuggelt hat sich bei einem völlig undurchsichtigen Spielplan mit vielen kuriosen Ansetzungen auch noch die Partie TSV Friedberg gegen den TSV Haunstetten, während der SC Altenmünster sein Auftaktspiel gegen den SC Bubesheim gar erst am kommenden Mittwoch absolviert. Die Gäste spielen an diesem Wochenende beim Bodensee-Cup und baten um eine Verlegung. Der TSV Wertingen (gegen TSV Nördlingen II) und der TSV Meitingen (beim TSV Aindling) sind am Sonntag im Einsatz. Insgesamt erstreckt sich der erste Spieltag in der Bezirksliga Nord also über sechs Tage.

Florian Fischer, dem Spielertrainer des TSV Gersthofen, ist das ganze Termin-Durcheinander egal. Für ihn ist in erster Linie eines wichtig: Ein guter Start. „Eine 0:4-Klatsche, wie wir sie in der vergangenen Saison beim TSV Nördlingen II kassiert haben, sollten wir tunlichst vermeiden“, sagt Fischer und will diesmal gleich zum Auftakt einen Dreier festmachen. Deshalb hat er mit seinem Trainerkollegen Mario Schmid auch intensiv auf den ersten Anpfiff hingearbeitet. „Wir hatten eine gute Vorbereitung. Alle haben brutal mitgezogen und alles auf Fußball ausgerichtet. Es waren nie weniger als 21 Mann in Training.“

Gekrönt hat man die Vorbereitung mit einem 10:0-Sieg gegen den österreichischen Regionallisten SK Bischofshofen während des Trainingslagers in Kuchl bei Salzburg. „Die haben uns eine sehr gemischte Truppe geschickt, die in der zweiten Halbzeit komplett eingebrochen ist“, attestiert Fischer dem Gegner maximal Kreisklassen-Niveau und sieht den Kantersieg als „Muster ohne Wert“. Aber – eine Erkenntnis hat das Scheibenschießen doch gebracht. Mit den Einwechslungen kam nochmals frischer Wind. Das könnte heuer grundsätzlich der Fall sein. „Wir sind in der Breite gut aufgestellt und können auch offensiv wechseln“, hofft Fischer, dass man das eine oder andere Mal von der Bank nachlegen kann.

Schon am heutigen Freitag könnte das von Vorteil sein, wenn bei immer noch tropischen Temperaturen angepfiffen wird. Der TSV-Coach rechnet mit einem Kampfspiel, das über Laufbereitschaft mit einfachen Mitteln oder einer Einzelaktion entschieden wird. „Erstes Spiel, Derby, Anspannung – da ist es egal, mit welchem taktischen System du spielst“, so Florian Fischer.

Themen Folgen