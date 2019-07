00:02 Uhr

Von Platz eins auf Rang sechs abgestürzt

Mädchen des TSV Buttenwiesen beginnen stark, zeigen aber am Stufenbarren zu wenig Schwierigkeiten

Am vergangenen Samstag starteten auch die Mädchen der Oberliga 2 vom TSV Buttenwiesen in Pfuhl in die zweite bayerische Ligarunde des Jahres. Aufgeregt standen die Mädchen aus dem Zusamtal vor den Kampfrichtern an ihrem ersten Gerät, dem Schwebebalken. Mit hoher Motivation und Teamgeist feuerten sie sich gegenseitig an und meisterten das Zittergerät hervorragend. Tanja Kehl eröffnete den Wettkampf, gefolgt von Franca Friedel, Sara Wech und Sabrina Schlicker. Alle konnten ihre geübten Leistungen mit nur geringen Unsicherheiten hervorragend abrufen und wurden mit sehr hohen Wertungen belohnt.

Erleichtert wechselten die Turnerinnen an ihr Paradegerät, dem Boden. Sie präsentierten ihre Choreografien und begeisterten damit die mitgereisten Fans. Sabrina Schlicker, Franziska Kehl, Sara Wech und Tanja Kehl überzeugten die Kampfrichter mit ihren Darbietungen. Sie zeigten schwierige Bahnen mit verschiedenen Saltos, Schrauben und Drehungen und rutschten im Gesamtranking des Wettkampfes auf Platz zwei vor.

Hoch motiviert ging es weiter zum Sprung. Dort traten Sarah Hirnich, Franziska Kehl, Franziska Goldmann und Tanja Kehl an. Sarah zeigte einen blitzsauberen Handstandüberschlag. Die beiden Franziskas turnten einen Überschlag mit einer schwierigen halben Drehung vor dem Stütz und einer halben Drehung nach dem Stütz auf dem Tisch. Beide konnten den Sprung fehlerfrei in den Stand landen. Tanja präsentierte ihren Tsukahara (eine Radwende auf den Tisch mit Salto rückwärts in der zweiten Hälfte), den sie erst seit dieser Saison turnt, und wurde mit vielen Punkten belohnt. Sehr erstaunt und erfreut waren die Mädchen über Platz eins im Zwischenergebnis.

Am Stufenbarren mobilisierten die TSV-Mädchen nochmals alle Kräfte. Hier eröffnete Jana Böhm mit ihrer Übung das Gerät, gefolgt von Sara Wech, Franca Friedel und zum Schluss Tanja Kehl. Alle vier turnten ihre Übungen fehlerfrei durch und freuten sich darüber. Auch wenn sie gleichzeitig wussten, dass sie viele Schwierigkeiten, die verlangt werden, noch nicht zeigen konnten. Deshalb waren die Wertungen an diesem Gerät noch nicht so hoch. Am Ende des Tages mussten sich Buttenwiesen nach zwei Wettkämpfen mit Platz sechs zufriedengeben. (pm)

