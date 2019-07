00:02 Uhr

Vorfreude auf die neue Liga

SV Ehingen-Ortlfingen verstärkt sich für die erste Saison in der Kreisklasse Nord II

Neue Umgebung, neue Spieler – beim SV Ehingen/Ortlfingen hat sich in der Sommerpause einiges getan. So hat man auf eigenen Antrag hin den Fußball-Kreis gewechselt und spielt nach vielen Jahren in der Kreisklasse Nordwest nun in der Kreisklasse Nord 2 des Kreises Donau. Mit dem Aufstieg des SV Thierhaupten in die Kreisliga, dem Abstieg des SV Erlingen und TSV Herbertshofen sowie dem Nicht-Aufstieg des VfL Westendorf wären kaum noch Derbys übrig geblieben. Jetzt hat man Spiele gegen Wortelstetten, Pfaffenhofen-Untere Zusam, Bäumenheim oder Unterthürheim.

Mit Jan Blochum, Maximilian Klingner (beide TSV Meitingen II), Daniel Sonner (VfL Westendorf), Marco Aust, Robin Schmidbauer und Simon Leser (alle JFG Lech-Schmutter) hat man sich gut für die Aufgaben in der neuen Umgebung verstärkt. (WZ)

Testspiel-Termine: So., 7.7., 17 Uhr SVE/O – TSV Kriegshaber, So., 14.7., 17 Uhr SVE/O – TSV Pfersee, Mi., 17.7., 19 Uhr SVE/O – SV Villenbach, So., 28.7., 17 Uhr SVE/O – BCA Oberhausen.

Themen Folgen