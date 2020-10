vor 8 Min.

Wagner und Greiner holen die Titel

Sie waren die Besten bei den Tennis-Titelkämpfen in Zusamaltheim. Von links: Markus Greiner, Renate Mauermair, Georg Mauermair, Anita Neukirchner, Roland Wagner, Sabine Greiner, Thomas Eisenkolb, Marina Mayrböck und Josef Rupp.

Spannende Vereinsmeisterschaften beim VfL Zusamaltheim

In vier Disziplinen ermittelte die Tennis-Abteilung des VfL Zusamaltheim ihre Vereinsmeister 2020. Gespielt wurde im Herren-Einzel in zwei Gruppen im Modus „Jeder gegen jeden“. Die Halbfinals wurden ausgetragen von Thomas Eisenkolb gegen Johann Aumiller und Roland Wagner gegen Rudolf Kohlert. Das Finale erreichten Thomas Eisenkolb und Roland Wagner, wobei Wagner das Duell in zwei Sätzen für sich entscheiden konnte.

Im Damen-Einzel wurde im gleichen Modus gespielt. Die Halbfinalbegegnungen wurden von Hannah Birkholz gegen Sabine Greiner sowie Marina Mayrböck gegen Brigitte Wagner gespielt. Das Endspiel erreichten Sabine Greiner und Marina Mayrböck. Nach zweistündigem Kampf war schließlich Sabine Greiner die Glücklichere und konnte sich den Meistertitel sichern.

Das Finale im Herren-Doppel bestritten Thomas Eisenkolb/Josef Rupp gegen Markus Greiner/Georg Mauermair. Nach zwei Sätzen durften sich Eisenkolb/Rupp über ihren Triumph freuen. Die Vorrunde der Damen-Doppel wurde nach dem Motto „Jeder gegen jeden“ gespielt. Hieraus gingen die Paarungen Martina Mayrböck/Steffi Burkhart sowie Renate Mauermair/Anita Neukirchner als Finalteilnehmer hervor. Das Endspiel gewann das Duo Mayrböck/Burkhart nach einer sehr spannenden und knappen Partie. Die Siegerehrung fand im Rahmen des Schleifchenturniers mit anschließendem Saisonabschluss statt. In einem Grußwort dankte der Abteilungsleiter für den regen Spielbetrieb auf der Anlage. (pm)

Themen folgen