13.03.2018

Wenigstens einen Punkt gerettet Lokalsport

Meitingen bleibt für HSG ein unangenehmer Gegner

Der TSV Meitingen liegt den Bezirksliga-Handballern der HSG Lauingen-Wittislingen einfach nicht: Hatten sie das Hinspiel gegen den unangenehmen Gegner bereits unnötig verloren, so gab es auch in Meitingen nur ein eher glückliches Unentschieden. Nach ausgeglichenem Beginn leistete sich die HSG eine unkonzentrierte Angriffsphase mit zahlreichen Ballverlusten und Fehlwürfen. Einzig der starke Torhüter Daniel Huber sowie der rechte Flügel mit Florian Frömel und Sammy Märkl hielten die Partie offen. Zur Pause führten die Gäste dann mit zwei Toren. (mtk)

Spielfilm: 4:5, 9:9, 12:14 – 17:18, 22:22, 27:27

HSG I: Huber, Rommel; Egger (2 Tore), Frömel (10/1 Siebenmeter), Harvey, Hippeli, Knecht (2), Linder (2), Loibl, Maier, Märkl (5), Meitinger (4), Wenger (2), Wittlinger

Die Bezirksligadamen der Spielgemeinschaft unterlagen in Meitingen deutlich. Nach gutem Start verhinderten Lattentreffer und unglückliche Zwei-Minuten-Strafen ein besseres Ergebnis. Die schwere Knieverletzung von HSG-Keeperin Larissa Harvey ließ den Spielstand schließlich aber auch in den Hintergrund rücken. (am)

Spielfilm: 2:2, 6:4, 14:6 – 18:8, 21:9, 23:10, 24:12

HSG-Damen I: Bruno, Harvey; Bräu, Menner, Lohner, Baur (2/1), Dürk (3), Lovrekovic (2), Koch, Bahlmann, Schmied (1), Urban (2), Kling (2)

Ebenfalls chancenlos waren die HSG-Damen II bei ihrem Bezirksklassen-Auswärtsspiel in Königsbrunn. Sie verloren trotz starker Leistung 15:28 beim neuen Tabellenzweiten. (ke)

Spielfilm: 4:4, 7:6, 12:10, 14:11 – 16:13, 26:14, 28:15

HSG-Damen II: Linder; Bruno (1), Pappe (2), Bräu (2), Bahlmann (4), Reinelt (2), Urban (1), Exner (1), Dürk (2/1)

