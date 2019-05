vor 42 Min.

Wenn Wahnsinn Wirklichkeit wird

Wenn Wahnsinn Wirklichkeit wird. Die Fußball-Frauen des SC Biberbach steigen nach dem Aufstieg in die Bezirksoberliga auf Anhieb in die Landesliga auf und sind jetzt zusammen mit dem SSV Anhausen die Nummer zwei in der Region Augsburg.

SC Biberbach schafft nach einem 1:0-Sieg in Ottobeuren den Durchmarsch in die Landesliga

Die Fußballerinnen des SC Biberbach stehen nach dem 1:0-Sieg beim TSV Ottobeuren als Meister der Bezirksoberliga und Aufsteiger in die Landesliga fest. Die Schützlinge von Trainer Fabian Wolf haben damit den Durchmarsch von der Bezirksliga geschafft.

Bezirksoberliga

(0:1). Mit einem knappen 1:0-Sieg machen die Damen aus Biberbach den Wahnsinn wahr – der Durchmarsch von der Bezirksliga in die Landesliga ist damit perfekt. Mit Bus und Fans angereist starteten die Gäste gut ins Spiel und kamen so schon in der achten Minute zum 1:0-Führungstreffer. Lena Haupt schoss ihre Mannschaft mit einem schwer haltbaren Schuss zur Führung. Zwar gingen die SCB-Damen als Favorit in das Spiel, taten sich im weiteren Verlauf aber schwer, weitere Chancen zu erarbeiten, sowie die Ottobeurerinnen vom Tor fernzuhalten. Mit viel Glück brachten sie die Führung jedoch über die Zeit und so war die Freude nach dem Schlusspfiff riesengroß.

Nach einer überraschend erfolgreichen Saison mit lediglich zwei Niederlagen, sichern sich die Biberbacherinnen um Trainergespann Fabian Wolf und Andreas Küchelbacher die Meisterschaft der Bezirksoberliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga am vorletzten Spieltag. (lh-)

