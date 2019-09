vor 26 Min.

Wenn Zwillinge sich streiten

Beim Nachwuchs des TC Wertingen bleiben die Sieger ungeschlagen

Von Klaus-Peter Knospe

Mit den Jugendmeisterschaften gab es wieder einen erfolgreichen Jahresabschluss für den Nachwuchs beim Tennis-Club Wertingen. Die U9, U10 und U12 duellierten sich auf der schönen Anlage auf dem Judenberg, wobei die U10 bereits nach den Regeln der U12 spielte, weil sie kommende Saison aufrücken. Es gab spannende und gute Spiele und manche Überraschung, viele Duelle wurden erst im Match-Tiebreak entschieden.

Zahlreiche Zuschauer verfolgten die Spiele und für alle gab es Kuchen, Eis und Würstel vom Grill. So war Turnierleiter Andreas Unger zufrieden und bei der Siegerehrung schaute er in viele glückliche Gesichter. Am glücklichsten waren natürlich die Sieger, dies waren in den Einzeln Felix Reichherzer bei den U12, Zeno Unger bei den U10 und Ella Szodruch bei den U9. Bemerkenswert: Alle Sieger blieben ungeschlagen. Eine Besonderheit auch der spannende Kampf der Zwillinge Zeno und Quentin Unger bei den U10, friedlich geht es allerdings zu, wenn sie sich auf dem Tennisplatz streiten. Zeno legte mit einem 5:4 im Tiebreak und 4:2 den Grundstein zur Meisterschaft, gegen Marco Steinle und Janik Dollansky hatte er keine Probleme. Die Doppel wurden jeweils ausgelost, hier holte sich Zeno Unger den zweiten Titel mit Marco Steinle in drei Sätzen gegen Quentin Unger und Janik Dollansky.

Bei den U9 musste Luis Wegner als einziger Junge zwei Mädchen den Vortritt lassen. Ella Szodruch gewann alle Spiele ohne Satzverlust, Antonia Margenthaler wurde Zweite vor Wegner. Im Doppel waren Ella Szodruch und Antonia Margenthaler von Antonia Herrmann und Luis Wegner nicht zu schlagen. Die Mädchen waren auch in der U12 stark, dafür sorgten Alessa Ohnheiser und Fiona Schalk ausgerechnet im letzten Spiel des Turniers, als sie ihre männlichen Gegner Benedikt Karrer und Timo Wegner im Doppel im Kampf um die Vizemeisterschaft in einem spannenden Kampf über drei Sätze besiegten. Im Einzel mussten die Mädchen den Jungs allerdings den Vortritt lassen, Felix Reichherzer besiegte alle und gewann vor Karrer, Schalk und Ohnheiser und holte sich mit Max Geis auch den Titel im Doppel. Ganz nach vorne schafften es die Mädchen dann halt doch nicht. Insgesamt zeigte der Nachwuchs des TCW zum Abschluss erneut, dass man mit der Jugendarbeit in Wertingen auf dem richtigen Weg ist.

