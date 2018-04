vor 33 Min.

Wertingen nicht zu stoppen

Fußball-Kreisliga Nord: Beim 2:1-Derbysieg in Höchstädt dreht der Spitzenreiter aber erst nach der Pause auf. Unterthürheim mit 6:2 obenauf. Schlusslicht punktet in Amerdingen.

Unterthürheim – Reimlingen 6:2. Deutlich fiel der Kreisliga-Nord-Heimsieg des TSV aus. Im ersten Abschnitt hatten beide Mannschaften nur wenige Chancen, doch aus einer davon gingen die Unterthürheimer in Führung. Auf Vorlage von Christian Binswanger stand Daniel Gumpp allein vor dem Tor, blieb eiskalt – 1:0. Nach dem Wechsel dauerte es rund zehn Minuten, ehe Gumpp zunächst am Torwart scheiterte, Alex Rigel legte ihm den Ball nochmals auf und Gumpp erhöhte. Ein schönes Zuspiel von Martin Höchstötter erlief Alex Lechner, ging am Schlussmann vorbei – 3:0. Doch nun bekamen die Gäste Oberwasser. Zunächst traf Kohnle per Elfmeter und legte vier Minuten später noch den zweiten Treffer nach. Unterthürheim kämpfte sich aber zurück und machte den Deckel drauf: Eine tolle Vorarbeit von Alex Baur verwertete Rigel zum 4:2, Baur selbst traf nach toller Hakenvorlage von Spielertrainer Wirth zum 5:2. Den Schlusspunkt setzte Florian Miller, seine Flanke senkte sich ins Netz. (dolls)

TSV Unterthürheim: G. Baur, Miller, Bokla (64. Mattes), Hirn, Rigel, Schäffler, Lechner, Höchstötter, Wirth (46. A. Baur), Binswanger, Gumpp (81. Wirth); Tore: 1:0 Gumpp (19.), 2:0 Gumpp (57.), 3:0 Lechner (62.), 3:1 Kohnle (63./FE), 3:2 Kohnle (67.), 4:2 Rigel (73.), 5:2 A. Baur (83.), 6:2 Miller (87.); Gelb-Rot gegen Markus Sauer (81./FSV); Schiedsrichter: Benedikt Müller; Reserven: 1:1; Zuschauer: 120

SG Unterringingen/Amerdingen – Wemding 2:3. Ein Spiel in Amerdingen mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten: In der ersten glänzten die Hausherren, während in der zweiten Hälfte die Gäste das Zepter in der Hand hatten. Eine Flanke von Manuel Schiele nutzte Phillip Weng zum 1:0 (6.). Jochen Mittring bediente Weng durch einen Querpass, der aus 20 Metern zum 2:0 einschoss (32.). Nun schlug die Stunde der Gäste: Florian Veidt flankte in den Strafraum zu Daniel Kröll – 2:1 (43.). Gleich in der 46. Minute gelang Kröll ein Pass zu Veidt, der den Ausgleich erzielte. Nach einem Abwehrfehler 30 Meter vor dem Unterringinger Tor ging Veidt durch und vollstreckte zum 2:3 (85.). Für die Gastgeber scheiterte Jochen Mittring in der 87. Minute an Gästekeeper Bernd Linsmeier. (MD)

Höchstädt – Wertingen 1:2. In einem extrem chancenarmen Derby setzte sich der Tabellenführer am Ende glücklich durch. Die sehr defensiv agierenden Höchstädter machten die Räume in der ersten Halbzeit geschickt eng und ließen keinen gefährlichen TSV-Torschuss zu. Die einzige Chance der gesamten ersten Halbzeit hatten die Rothosen, als Sebastian Wanek nach einem Ballgewinn von Marcel Zengerle überhastet am Tor von TSV-Keeper Mihael Potnar vorbei zielte. Nach Wiederbeginn hielt SSV-Keeper Arbnor Nimanaj zunächst einen abgefälschten Ball von Wertingens Christoph Prestel, ehe dieser mit einem haltbaren Freistoß für die überraschende Gästeführung sorgte (59.). Höchstädt blieb in der Folge offensiv blass. In der 85. Minute war der pfeilschnelle Christoph Müller mit einem Konter zum 0:2 erfolgreich. Die SSV kam kurz darauf durch Pawel Moltschanow noch auf 1:2 heran, konnten sich bis zum Abpfiff des guten Schiedsrichters Christian Lindig den Punktgewinn nicht mehr erkämpfen. (JEB)

SSV Höchstädt: Nimanaj; Eirich, Kölle, Be. Kasumi, T. Korittke (57. M. Jawad), Kratzer, S. Wanek, Zengerle, Moltschanow, Schnell, Bajrakatari (80. Dietz); TSV Wertingen: Potnar; Prestel, Almer, Beham, Müller (67. Schiermoch), Eising, Wiedemann, Langkait, Fischer, Günther, Korselt (17. Meier; 59. Fischer); Tore: 0:1 Christoph Prestel (59.), 0:2 Christoph Müller (85.), 1:2 Pawel Moltschanow (87.); SR: Christian Lindig (Huisheim); Zuschauer: 150

