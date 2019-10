vor 28 Min.

Wertingens Turner so stark wie nie

Gleich zwei Teams sichern sich zum Abschluss der Wettkämpfe den Titel. Weibliche Jugendmannschaft und Herren I sind stärker als die Konkurrenz

Von Gabriele Straub

Am vergangenen Wochenende fanden in der Stadthalle in Wertingen die Abschlusswettkämpfe der diesjährigen Gauligasaison der Turnerinnen und Turner statt. Bereits am Freitagabend trugen die Turner der Altersklassen C und Jugend sowie die Klasse der Aktiven ihren Wettkampf aus. Die Jugendturner des TSV Wertingen entschieden zwar den ersten und letzten Wettkampf für sich, da sie aber im zweiten Wettkampf mit nur zwei Sportlern antreten konnten, war der Punkterückstand am Ende zu groß.

Die TSV-Turner der ersten Mannschaft gingen zwar nur mit drei Aktiven an die Geräte. Trotzdem ließen sie sich den Punktevorsprung aus den beiden vorausgegangenen Wettkämpfen nicht mehr nehmen und konnten mit einem beachtlichen Vorsprung von 25,70 Zählern die Meisterschaft einmal mehr für sich entscheiden. Für das berühmte „I-Tüpfelchen“ im Männerwettkampf sorgte die zweite Mannschaft des TSV. Das Verletzungspech der Deininger Turner und solide vorgetragene Übungen bescherten den Wertingern die Vizemeisterschaft.

Am Samstagvormittag ging es dann zunächst für die Turnerinnen der Altersklasse C in den letzten Wettkampf der Gauligasaison. Die Wertinger Mädchen turnten einen stabilen Wettkampf und konnten an allen Geräten ihre Leistungen sicher abrufen. Mit nur 0,9 Punkten Rückstand auf den TSV Monheim I belegten sie Platz sechs. Mit Spannung gingen die Jugendturnerinnen am Nachmittag an die Geräte. Nach dem zweiten Wettkampf hatten sich die jungen Wertinger Damen bereits an die Spitze der 14 Jugendmannschaften gesetzt und wollten nun natürlich den Meistertitel holen. Allerdings sah es zunächst nicht danach aus. Die Zusamstädterinnen zeigten am Schwebebalken Nerven und mussten einige Absteiger in Kauf nehmen.

Am Boden konnten die Mädchen ihre Nervosität dann allerdings ablegen, und es gelang ihnen ihre Übungen sicher auf die Matte zu bringen. Auch den Sprung absolvierten die TSV-Turnerinnen souverän. Am letzten Gerät, dem Stufenbarren, machte es sich das Risiko der höheren und damit schwierigeren Übungen bezahlt. Einige Turnerinnen zeigten diese Übungen zum ersten Mal im Wettkampf. Der Jubel bei der Siegerehrung war riesengroß, als es hieß: „Erster Platz und damit Jugendmeister der Gauliga 2019, TSV Wertigen.“ Erstmalig holten TSV Turnerinnen einen Meistertitel an die Zusam.

Einig waren sich die Verantwortlichen des TSV Wertingen um Abteilungsleiter Helmut Sendlinger, dass das bisher erfolgreichste Turnjahr in der Geschichte der Turnabteilung die Leidenschaft der Sportlerinnen und Sportler aus dem „Städtle“ in den nächsten Wochen und Monaten noch steigern wird. Der TSV Wertingen wird nun mit zwei Riegen bei den schwäbischen Meisterschaften im Gerätturnen am 9. November in Dillingen vertreten sein.

Themen folgen