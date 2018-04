vor 34 Min.

Wittislingen ärgert die Eintracht Lokalsport

Fußball-A-Klasse West III: Sechs Heimsiege in sieben Partien und das Remis im Egautal überrascht.

Wittislingen – Landshausen 3:3. Der TSV verpasst bei seiner stärksten Saisonleistung knapp eine Sensation der Fußball-AK West III: Titelanwärter Landshausen von Beginn an spielbestimmend, Wittislingen setzte Kampfgeist dagegen und lauerte auf Konter. Die Strategie ging auf. Stehle setzte sich durch und Marek verwertete das Zuspiel zum 1:0 (18.). Das 1:1 markierte Lukas Wegmann mit einem Schuss in den Winkel (27.). Nach der Pause überlief Stehle die Abwehr – 2:1 (60.). Landshausen reagierte mit Lukschnats Ausgleich (63.). Bei einem Elfmeter verhinderte der starke TSV-Torhüter Keller den Rückstand. Ein Konter ermöglichte Stehle das 3:2 (74.). In Unterzahl (Gelb-Rot Ackermann) glich die Eintracht nach 86. Minute durch Christoph Honold aus. (HG)

Osterbuch – Unterbechingen 4:3. „Die erste Halbzeit war zum Vergessen“, schimpfte FCO-Vorsitzender Michael Abold, der hinterher ein Lob für die gezeigte Moral der eigenen Mannschaft noch parat hatte. Unterbechingens Malamine Makalou sorgte für die 2:0-Pausenführung seiner Elf. In Abschnitt zwei zeigte der FCO ein anderes Gesicht. Nicolai Gebele (3) und Stefan Killisperger holten mit ihren Toren die „Kastanien“ noch aus dem Feuer. Zum zwischenzeitlichen 1:3 traf erneut Malamine Makalou. (dirg)

Steinheim – Roggden 2:1. Bereits in der 1. Minute erzielte D. Mayr das 0:1. In der 40. Minute brachte T. Husser mit seinem Treffer die Heimelf wieder zurück ins Spiel. In der zweiten Halbzeit drängten beide Mannschaften auf die erneute Führung und erspielten sich zahlreiche Chancen, trafen aber auf gute Keeper. In der 65. Minute musste Roggdens Schlussmann dann aber doch noch hinter sich greifen, als B. Strasser per Kopf den Siegtreffer für Steinheim erzielte. (best)

Lutzingen – Zusamaltheim 6:2. Ein Sahneauftritt von Lutzingens Torjäger Bernd Schwair, der gegen Gast Zusamaltheim viermal einnetzte. Die weiteren zwei SG-Torerfolge kamen von Stürmer Michael Ostertag. Aufseiten des Verlierers trafen Martin Wagner und Christoph Rupprecht. (dz)

Bissingen – Binswangen II 2:0. In einer ereignisarmen Partie wurde in der 9. Minute ein Treffer von F. Hämmerle aufgrund vermeintlicher Abseitsposition zurückgepfiffen. Nachdem Binswangen freistehend vergeben hatte, verwandelte J. Hämmerle einen Foulelfmeter – an S. Kommer verursacht – souverän (19.). Die einzige nennenswerte Chance der Gäste vor der Halbzeit vereitelte C. Kommer. Bissingen kam druckvoller aus der Kabine. In der 48. Minute konnten die Gäste noch auf der Linie klären, nur eine Minute später verwertete S. Kommer eine Kopfball-Ablage von F. Hämmerle. Bester Spieler der Gäste war ihr Torhüter, der einen höheren Kesseltaler Sieg verhinderte. (tsv)

FC Donauried – Kicklingen II 2:0. Mit dem Heimerfolg über Kicklingen II kletterte der FCD auf Rang zwei in der Tabelle. Steffen Draxler (20.) traf zum 1:0 für seine Elf. Für das Heimpublikum wurde es zum Geduldsspiel, ehe Florian Waller nach einer Stunde Spielzeit für die Entscheidung sorgte. (dz)

Mörslingen – Donaualtheim 2:0. Die Gäste starteten besser in die Partie und kamen in den ersten 30 Minuten zu einigen sehenswerten Chancen. Das Aluminium rettete den Gastgeber vor einem Rückstand. Einen schwarzen Tag hatte der SVD-Schlussmann, so fand eine harmlose Rückgabe von Tobias Späth den Weg ins Tor – 1:0 (17.). Die Gastgeber kamen nun immer besser ins Spiel. In der zweiten Halbzeit war Donaualtheim bestimmend, jedoch markierte der eingewechselte Martin Eberle den 2:0-Endstand (76.). (ROGE)

Bester Spieler: Martin Eberle

