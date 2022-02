Zusamaltheimer brechen ein

Fußball-Testspiele 1:9-Packung gegen die FSG Mündling Sulzdorf. Remis in Osterbuch

Region Wertingen Während sich die Lokalrivalen SV Roggden und FC Osterbuch in einem ersten Fußball-Testspiel auf die Frühjahrsrunde unentschieden trennten, kassierte der VfL Zusamaltheim gegen die FSG Mündling-Sulzdorf eine deftige 1:9-Packung. Die meisten Teams aus der Region greifen am kommenden Wochenende in das Geschehen ein.

VfL Zusamaltheim – FSG Mündling-Sulzdorf 1:9 (1:2). Wesentlich besser auf dem Kunstrasen in Wertingen fanden sich die Kicker der Spielgemeinschaft aus dem Landkreis Donau-Ries zurecht. A-Klassist VfL Zusamaltheim ging zwar durch Fabian Rau früh in Führung (8.), doch dann verloren die Schützlinge von Spielertrainer Daniel Reiser immer mehr die Kontrolle und sahen sich zahlreichen Angriffen der Kreisklassisten aus der Gruppe Nord I ausgesetzt. Bis zur Pause brachte Mündlings Doppeltorschütze Marco Prestle sein Team mit 2:1 in Führung. Nach dem Wechsel schalteten die Gäste noch einen Gang höher und verpassten knapp ein zweistelliges Endergebnis. Johannes Fritz (3), Alexander Klaus (2) Michael Fritz. Kilian Böld und Alexander Klaus waren bei ihren Treffer von der VfL-Defensive nicht zu stoppen. (her)

SV Roggden – FC Osterbuch 2:2 (0:0). Beide Mannschaften lieferten sich auf Naturrasen einen offenen Schlagabtausch, wobei die Gäste aus der B-Klasse West IV durch Treffer von Simon Gebele (48.) und Torjäger Florian Goldner (58.) schon wie der sichere Sieger aussehen. Doch in den Schlussminuten überschlugen sich aus Sicht des SV Roggden die Ereignisse: Zunächst erzielte Ömer Kokar den Anschlusstreffer (85.), und in der Nachspielzeit gelang dem gleichen Akteur sogar noch der glückliche Ausgleich. (her)

FC Lauingen II – SC Altenmünster II 3:2 (3:0). Zwei unterschiedliche Halbzeiten sahen die wenigen Zuschauer im Duell A-Klasse gegen B-Klasse. Die Gastgeber führten zur Pause durch Treffer von Sinan Subasi (15.), Michael Riß (25.) und Alban Nuraj (30.) bereits mit 3:0. Im zweiten Abschnitt schwächelte Lauingen, sodass Altenmünsters Reserve durch Tore von Eugen Demian (60.) und Jürgen Urban (80./Elfmeter) nochmals gefährlich nahe kam. (her)