22:37 Uhr

Zwei 0:1-Niederlagen, die wehtun Lokalsport

Fußball-Kreisliga Nord: Titelanwärter TSV Wertingen beugt sich dem Schlusslicht, Unterthürheim in Mertingen.

Höchstädt – Maihingen 1:3. Mit 1:3 unterlagen die Rothosen in diesem Heimspiel der Fußball-Kreisliga Nord. Dabei fanden sie gut in die Partie und gingen auch verdient in Führung, als Sebastian Kölle nach einer Ecke einköpfte. Dann schalteten die Rothosen aber zurück und spielten bis zur Pause sehr schlecht. Folgerichtig fiel der Ausgleich nach einem Standard durch den aufgerückten Alexander Göck – 1:1. Aaron Stimpfle brachte die Rieser sogar in Führung. Nach der Pause übersah der schwache Schiedsrichter ein Handspiel im Maihinger Strafraum und verwehrte den Höchstädtern einen Elfmeter. Die Rothosen drückten zwar auf das 2:2, fanden ihren Meister aber immer wieder im starken Maihinger Keeper Bosch. In den letzten Minuten entglitt die Partie dem überforderten Referee, er ahndete zwei klare Tätlichkeiten der Gäste nicht. Gegen aufgerückte Rothosen schoss Andreas Haas in der Schlussminute den Endstand heraus. (JOBE)

Wemding – Wertingen 1:0. Das ist eine faustdicke Überraschung. Der bisherige Tabellenführer Wertingen verliert in Wemding beim Schlusslicht. Doch das ging so auch in Ordnung. Den Gästen gelang wenig, auch die Umstellungen zur Halbzeit brachte keine Besserung. Nach 75 Minuten waren die Hausherren konditionell am Limit, da hätte Wertingen die Möglichkeit gehabt, ein Tor zu erzielen. Doch der „letzte Pass“ fehlte. So gelang Wemding in der Nachspielzeit der Siegtreffer: Nach einem Einwurf wurde Veit im Strafraum angespielt, traf ins kurze Eck, der gute Gästetorwart Moritz Bschorer war machtlos. (dolls)

Unterringing./A. – Altisheim 0:0. Die Gastgeber mussten ohne ihren mit einer Zerrung verletzten Kapitän Manuel Oßwald auskommen. Die 120 Zuschauer sahen ein sehr ausgeglichenes Spiel mit wenig Torchancen und dementsprechendem Ergebnis. Es dauerte bis zur 40. Minute, ehe Weng die Latte anvisierte und im Nachschuss über den Kasten zielte. Auch in der zweiten Hälfte plätscherte die Partie vor sich hin, ehe Christian Neubauer in der 77. Minute nach einer Hereingabe von Peter Rettenbauer am Heimkeeper Christian Starz scheiterte. Neubauer unternahm später noch einen weiteren Versuch, doch Starz reagierte souverän (86.). So blieb es beim 0:0-Endergebnis im Kellerduell gegen Altisheim. (MD)

Mertingen – Unterthürheim 1:0. Zu lange blieben die Gäste inaktiv, dementsprechend geht die Unterthürheimer Niederlage auch in Ordnung. Die Hausherren starteten besser ins Spiel, hatten die Oberhand. Nach einer knappen Viertelstunde traf Sebastian Schroll per Kopfball zum – wie sich letztendlich herausstellen sollte – Siegtreffer. Er war nach einer Ecke erfolgreich. Unterthürheim drehte erst im zweiten Abschnitt ein wenig auf, hatte dann auch innerhalb weniger Minuten gute Chancen durch Florian Miller und Alexander Rigel. Doch Mertingens Schlussmann Alvaras Brazinkas vereitelte den Schuss von Miller, der aufs Kreuzeck kam, sehr gut. (dolls)

