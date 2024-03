Aus dem Abstiegskandidaten SSV Glött ist ein Anwärter für die Relegation geworden

In der Winterpause noch abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz, sind die Fußballer der SSV Glött in der Bezirksliga Nord inzwischen ein Anwärter für die Relegation geworden.

Die SSV Glött schlägt zuhause erneut zu und zwingt den Tabellenvierten VfR Jettingen mit großer mannschaftlicher Geschlossenheit in die Knie. Durch diesen 3:0-Sieg bleiben die Lilien dran im Kampf um die Relegationsränge.

Schon vom Anpfiff weg zeigten die Blau-Weißen eine kämpferische Glanzleistung. Hochkonzentriert und mit der nötigen Aggressivität konnten die Gastgeber die Partie völlig offen gestalten. Während in der ersten halben Stunde klare Torchancen für die SSV noch ausblieben, gelang gleich mit der ersten Großchance in der 34. Minute die Führung. Auf Zuspiel von Hakan Kaya bot sich Dominik Wohnlich an der Strafraukante die Möglichkeit zum Abschluss. Im zweiten Versuch traf der Glötter Angreifer durch die Beine von Keeper Lucca Nagel zur umjubelten SSV-Führung. Die Eggle-Truppe setzte nach und blieb weiter die zielstrebigere Mannschaft in diesem Duell. Die Belohnung für die Glötter folgte noch vor dem Seitenwechsel. Eine Freistoßhereingabe von Hakan Kaya senkte sich letztlich an Freund und Feind vorbei ins lange Toreck zur 2:0-Halbzeitführung für Hausherren.

Mit diesem Vorsprung und der Sicherheit im Spiel ließen die Lilien auch im zweiten Durchgang nicht nach und brachten den VfR Jettingen zur Verzweiflung. Mit gezielten Nadelstichen blieb die Eggle-Elf Offensiv auch immer wieder gefährlich. So verpasste Markus Weigl in der 55. Minute den nächsten Treffer. Auch Mitte der zweiten Halbzeit war von Jettingen in der Offensive noch immer nicht viel zu sehen.

Der Glötter Spieler Antonio Pejic (links) im Duell mit dem Jettinger 10 Marlon Fischer. Foto: Ernst Mayer

Die Glötter konnte die Angriffsversuche mit leidenschaftlichem Verteidigen schon weit vor dem eigenen Strafraum abwehren. Die Entscheidung zu Gunsten der SSV-Kicker folgte dann in der 73. Spielminute, als ein Rückpass von Günther Heidenberger ins leere VfR-Gehäuse über die Linie trudelte.

SSV Glött: Trenker; Martin, Weigl, J. Schneider, F. Bacherle, Kaya, Ostertag (84. Taner), Schrettle (75. B. Waidele), Pejic, Wohnlich (40. Galgenmüller/80. Kopp), Stutzmüller

Tore: 1:0 Dominik Wohnlich (34. Min.), 2:0 Hakan Kaya (41.), 3:0 Eigentor VfR (73.) – Gelb-Rot: Pascal Prünstner (75./Jettingen) – Zeitstrafe: Markus Weigl (90./ Glött) – Schiedsrichter: Maximilian Wirkner (FC Mertingen) – Zuschauer: 140