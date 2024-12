SC Unterliezheim dankt Peter Hurler

Hurler blickt auf 30 Jahre engagierte Vorstandschaft zurück, davon 27 Jahre als Vorsitzender. In dieser Zeit hat er den Verein durch zahlreiche Höhen und Tiefen geführt. In einer emotionalen Laudatio würdigte Christoph Schweyer, Mitglied der Vorstandschaft, die Verdienste Hurlers. Dieser habe auch in sportlich schwierigen Zeiten niemals gezweifelt. Er habe, so Schweiyer, das Ruder immer fest in der Hand gehalten und den SC Unterliezheim mit seinem unerschütterlichen Glauben an den Verein und seiner festen Überzeugung vom Wert des Zusammenhalts und der Kameradschaft geführt. Dieser Zusammenhalt sei das Fundament, auf dem der Verein heute weiterhin erfolgreich existiere.

Zahlreiche Investitionen in die Infrastruktur des Vereins

Besonders hervorgehoben wurde Hurlers Engagement bei der Förderung des Miteinanders und seiner Fähigkeit, den Zusammenhalt zu leben. Während seiner Amtszeit gab es zahlreiche Investitionen in die Infrastruktur des Vereins, die den SC Unterliezheim auch für die Zukunft gut aufgestellt haben. Ein weiterer wichtiger Meilenstein war die Entscheidung zur Bildung einer Fußball-Spielgemeinschaft mit der SG Lutzingen. Dieser Schritt sicherte den Fortbestand des aktiven Spielbetriebs und fand in der Saison 2023/2024 mit dem Aufstieg einen Höhepunkt in Hurlers Amtszeit.

Im Rahmen der Weihnachtsfeier erhielt Peter Hurler für seine außergewöhnlichen Verdienste die Ehrennadel in Gold mit großem Kranz und eine Urkunde des Bayerischen Landessportverbands überreicht. Benedikt Herian, Mitglied der BLSV-Kreisvorstandschaft und Abteilungsleiter des SC Unterliezheim, nahm die Auszeichnung vor. Abschließend bedankte sich Christoph Schweyer im Namen aller Mitglieder des SC Unterliezheim bei Peter Hurler für sein unermüdliches Engagement und all das, was er in den letzten Jahrzehnten für den Verein getan habe. „Ohne dich, Peter, wäre der Verein nicht das, was er heute ist. Diese Ehrung ist nicht nur eine Anerkennung deiner Verdienste um unseren SCU, sondern auch eine Würdigung deines außergewöhnlichen ehrenamtlichen Engagements über all die Jahre hinweg“, betonte Schweyer.