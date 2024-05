Fußball-Bezirksliga Nord

Absteiger trifft auf Relegationsteilnehmer

Zum letzten Bezirksligaspiel tritt die SSV Glött am Freitag beim FC Gundelfingen II an.

Benjamin Rößle

Bereits am Freitagabend, 17. Mai, treffen in der Fußball-Bezirksliga Nord zwei Mannschaften am letzten Spieltag aufeinander, welche die Erwartungen nicht erfüllt haben. Absteiger SSV Glött muss bei der zweiten Mannschaft des FC Gundelfingen antreten, die als Viertletzter in die Relegation muss.

Die Gäste aus Glött stehen seit vergangenen Samstag neben dem SV Holzkirchen als Festabsteiger in die Kreisliga fest, die zweite Mannschaft des FCG muss gemeinsam mit dem TSV Rain II und zwei Mannschaften aus der Bezirksliga Süd in die Abstiegsrelegation. Für den Gundelfingen ist das heutige Derby nur ein Spiel, um im Rhythmus zu bleiben. Auf Glötter Seite will man sich trotz des Abstiegs und einer verkorksten Saison mit einem guten Auftritt von der Bezirksliga verabschieden. Für Coach Peter Eggle ist es zugleich die letzte Amtshandlung im Lilien-Trikot. Der Abwehrchef verlässt die Glötter im Sommer nach vier Jahren zum Kreisklassisten SV Waldstetten. Eggle kam im Januar 2019 nach Glött und war in den letzten Jahren die Säule im Defensivverbund der Lilien. Für den scheidenden SSV-Trainer muss nun ein Nachfolger gefunden werden. Abteilungsleiter Thomas Schreitt arbeitet derzeit mit Hochdruck an dieser Personalie, kann aber noch nichts vermelden. FCG in der Relegation gegen

die SpVgg Langerringen FCG-Trainer Peter Stegner möchte freilich nichts von einem Spiel um die sogenannte Goldene Ananas wissen: „Für uns ist es wichtig, mit einem guten Gefühl in die Relegation zu gehen, deshalb wollen wir ein positives Ergebnis gegen Glött erreichen.“ Auch wenn viele Dinge während der Saison nicht so liefen wie gedacht, die Gundelfinger möchten ihre Chance nächste Woche und dann in einer weiteren Runde nutzen. Hierzu wurde der seit Mittwoch feststehende Gegner aus der Bezirksliga Süd intensiv beobachtet. Die SpVgg Langerringen mit dem Spielertrainer und Ex-Bubesheimer Rene Hauck wird sich dann im Halbfinale um den Verbleib in der Bezirksliga mit den Grün-Weißen duellieren. Gundelfingens Moritz Werner

wechselt zum FC Donauried Bei den Grün-Weißen sind Stürmer Johannes Hauf und Denisz Toth (Urlaub) heute verhindert, erfreulich ist allerdings die Rückkehr der zuletzt verletzten Daniel Karpf und Nik Groepper. Sein letztes Spiel in Gundelfingen wird Verteidiger Moritz Werner bestreiten, der sich nach der Relegation und insgesamt 14 Jahren beim FCG wieder seinem Heimatverein FC Donauried anschließen wird. Bei Glött fehlen Philipp Strehle und Jakob Schneider. (RÖB/fcg)

