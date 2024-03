Drei Elfmeter für ersten Punktspiel-Gegner des TSV Wertingen

Am kommenden Samstag bestreitet der TSV Wertingen in der Fußball-Bezirksliga Nord das Nachholspiel beim SC Griesbeckerzell. Bei einer Mannschaft, welche die Generalprobe durch drei Elfmetertore beim Kreisligisten SC Altenmünster für sich entscheiden konnte.

Landkreis Den vierten Sieg im sechsten Testspiel landete der TSV Wertingen beim 1:0 gegen den TSV Zusmarshausen. Auch der erste Gegner der Zusamstädter in der Punktrunde, der SC Griesbeckerzell, konnte beim SC Altenmünster mit 3:2 einen Erfolg feiern. Für den SV Roggden setzte es einen Sieg und eine Niederlage.

TSV Wertingen – TSV Zusmarshausen 1:0 (0:0). Erstmals spielte der Bezirksliga-Spitzenreiter während der Vorbereitung nicht auf dem Kunstrasenplatz, sondern auf Naturrasen auf dem Nebenspielfeld unter Flutlicht. Der Gast aus der Kreisliga Augsburg hielt gut dagegen und hatte mit Raif Husic einen starken Keeper zwischen den Pfosten. Dennoch musste sich der Zusmarshauser Keeper einmal geschlagen geben, als Marco Gerold bei seinem Treffer zum 1:0-Endstand in der 54. Minute einmal mehr seine gute Frühform unter Beweis stellte. Wertingens Trainer Daniel Schneider brachte insgesamt 17 Spieler zum Einsatz, darunter in der Schlussphase auch die beiden Winter-Neuzugänge Nick Mayerföls und Philipp Mantwied. (her)

SC Altenmünster - SC Griesbeckerzell 2:3 (0:1). Drei Elfmeter-Gegentore handelten sich die in der Abwehr bisweilen ungeschickt agierenden Hausherren gegen den Bezirksligisten ein. Sebastian Künzel (45.), Manuel Schweizer (57.) und Simon Landes (77.) verwandelten alle drei Strafstöße für Griesbeckerzell sicher. Ohne die angeschlagenen Offensivkräfte Patrick Pecher, Niklas Rigel und Pascal Henne lief bei Altenmünster nach vorne nicht viel zusammen. Dennoch kam der Kreisligist durch Jonas Roth (74.) und Dominik Bauer (90.) zu zwei verdienten Gegentreffern. (her)

SV Holzheim – TSV Welden 0:1 (0:0). Ein Treffer von Stefan Maier in der 79. Minute entschied die Partie zweier Kreisligisten zugunsten der Gäste aus der Gruppe Augsburg. Holzheims Coach Tobias Weber, der 16 Spieler zum Einsatz brachte, vermisste in einigen Situationen die Torgefahr seiner Schützlinge. (her)

SV Roggden gewinnt Derby gegen den FC PUZ

SV Roggden – FC Pfaffenhofen-Untere Zusam 2:1 (1:1). Das Flutlichtspiel am Donnerstagabend entschied das Team von SVR-Coach Christoph Kirmse gegen seinen Ex-Klub mit 2:1. Allerdings standen im Team der Gäste hauptsächlich Spieler der zweiten Mannschaft. Franz Fürbass (7.) und Tobias Scherbaum (89.) trafen für Roggden, das zwischenzeitlich 1:1 markierte für den FC PUZ Aaron Mengele in der 40. Minute. (her)

SV Bertholdsheim – SV Roggden 2:0 (0:0). Beim Neuburger A-Klassisten setzte es für den SVR am Samstag eine 0:2-Niederlage, wobei sich die Gastgeber mitunter sehr schwertaten. Philipp Stadler (58./85.) erzielte beide Treffer für Bertholdsheim, bei Rogden stand Trainer Christoph Kirmse selbst im Kasten.

FC Osterbuch – SSV Neumünster II 3:0 (1:0). Gegen die Zweitvertretung seines Ex-Klubs gelang Osterbuchs Spielertrainer Matthias Kempter mit seiner Mannschaft ein verdienter Heimsieg. Kempter selbst traf in der 55. Minute zum 2:0, die beiden anderen FCO-Treffer gingen auf das Konto von Patrick Schröttle (20.) und Daniel Raeke, der in der 65. Minute traf. (her)