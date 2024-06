Ein besonderes Duell auf dem Kapellenberg

Marc Schnatterer und Robert Strauß waren die Protagonisten beim Gastspiel der Traditionsmannschaft des 1. FC Heidenheim auf dem Kapellenberg in Aislingen.

Am Sonntag gab es einen „kleinen“ Nachschlag zum 75. Jubiläum des SV Aislingen. Die Traditionsmannschaft des FC Heidenheim kam auf den Kapellenberg und bestritt dort eine Partie gegen die Grün-Weißen. Diese traten mit einem Team aus Spielern der ersten, zweiten und AH-Mannschaft an. Rund 500 Zuschauer genossen dieses besondere Spiel.

Die Leitung übernahm Thomas Scherer vom TSV Unterringingen, der an der Linie von Steve Lößner (SV Aislingen) und Christoph Bronnhuber (SG Reisensburg/Leinheim) unterstützt wurde. Besonders freuten sich auch die Jüngsten des SVA, die als Einlaufkids mit auf den Rasen durften. Die beiden Kader waren breit aufgestellt. Heidenheim lief mit 16, Aislingen gar mit 20 Spielern auf, die allesamt eingesetzt wurden und quasi „im fliegenden Wechsel“ spielten. Sechs Minuten nach Anpfiff gingen die Profis mit Andreas Spann in Führung. Dieser sorgte zwölf Minuten später auch für den zweiten Treffer der Gäste. Kreisklassen-Torschützenkönig Niklas Hahn war in der 26. Minute zum 1:2 erfolgreich. Nach einer guten halben Stunde erhöhte Heidenheims Bastian Heidenfelder auf Zuspiel von Alper Bagceci auf 1:3. Kurz vor Seitenwechsel sorgte Marc Schnatterer mit einem sehenswerten Lupfer über den Aislinger Keeper für das 1:4.

Die beiden Vereinsmaskottchen Paule und Mika sorgten nun für eine kurzweilige Halbzeitpause: Sie traten zum Elfmeterschießen an. Der Drache vom Kapellenberg konnte das spannende Aufeinandertreffen schließlich mit 4:3 für die Gastgeber entscheiden. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff hieß es 1:5: Patrick Mayer vollstreckte die Hereingabe von Marc Schnatterer. Ein Strafstoß in der 73. Spielminute bedeutete schließlich das 1:6 für die Gäste (Dieter Jarosch). Rund zehn Minuten später machte Andreas Spann aus der Drehung heraus mit dem siebten Gästetreffer den Sack zu.

Stefan Kerner, der für dieses Spiel das Traineramt bei Aislingen übernommen hatte, zeigte sich nach Ende der Partie sehr zufrieden. Vor dem Spiel hatte er drei Ziele definiert: den Zuschauern ein interessantes Spiel bieten, nicht nur verteidigen und am Ende erhobenen Hauptes vom Platz gehen können. Hinter jeder dieser Anforderungen setzte er schließlich einen dicken Haken. „Für mich war es sehr spannend, ob meine Taktik, die wir in nur einem einzigen gemeinsamen Training trainiert haben, aufgehen würde. Ich bin sehr stolz auf meine Spieler, die über die gesamte Spielzeit alles wie besprochen umgesetzt haben und sich super präsentiert haben“, so Kerner. Nicht zuletzt lobte er die Mannschaft des FCH, die sportlich sehr fair, in keinster Weise überheblich und vor, während wie auch nach der Partie sehr nahbar auftrat.

Nach dem Match Daumendrücken

für die deutsche Nationalmannschaft

Markus Müller, Landrat und Schirmherr des Jubiläums, sah in der Begegnung ein ausgeglichenes Spiel, wobei das Ergebnis vielleicht etwas zu hoch ausgefallen sei: „Für die Fans war es sehr schön anzusehen“, resümierte er. Auch die Heidenheimer waren voll des Lobes. Die Partie war der erste Auftritt der Traditionsmannschaft in der Region, deren Funktion in der Verbindung des Bundesligisten zu seinen Vereinsfreunden liegt. Robert Strauß zog eine sehr positive Bilanz: „Der SV Aislingen war ein super Gastgeber. Es war top organisiert und somit ein perfekter Auftakt für unser Team in der Umgebung. Auch für uns war es spannend, da wir zum Teil schon länger nicht mehr zusammen gespielt beziehungsweise überhaupt gespielt haben. Da alles sehr fair und sportlich ablief, hat es viel Spaß gemacht.“

Lesen Sie dazu auch

Nach der Partie ging es für alle Spieler beider Teams noch in die Kapellenberg-Alm zum gemeinsamen Essen mit anschließendem Public Viewing des letzten Gruppenspiels der Nationalelf gegen die Schweiz. Anstelle von Eintrittsgeld wurden während des gesamten Tages Spenden für die Kartei der Not gesammelt, die nun im Nachgang übergeben werden.

SV Aislingen: Martin Sadler, Simon Eberle; Daniel Sailer, Stephan Siegner, André Lößner, Sebastian Gerstmeier, Stefan Uhl, Sebastian Wecker, Johannes Böck, Niklas Hahn, Matthias Böck, Marcel Bronnhuber, Tobias Bronnhuber, Thomas Bronnhuber, Matthias Bronnhuber, Martin Sturm, Stefan Stark, David Tausend, Andreas Eisenbart, Johannes Sadler

1. FC Heidenheim: Denis Baum; Ingo Feistle, Christian Beisel, David Schittenhelm, Marc Schnatterer, Patrick Faber, Christian Essig, Alper Bagceci, Patrick Mayer, Christian Gmünder, Bastian Heidecker, Dieter Jarosch, Tim Göhlert, Bastian Heidenfelder, Andreas Spann, Robert Strauß

Tore: 0:1 Andreas Spann (6.), 0:2 Andreas Spann (18.), 1:2 Niklas Hahn (26.), 1:3 Bastian Heidenfelder (35.), 1:4 Marc Schnatterer (44.), 1:5 Patrick Mayer (48.), 1:6 Dieter Jarosch (73.; FE), 1:7 Andreas Spann (82.) – Schiedsrichter: Thomas Scherer; Steve Lößner, Christoph Bronnhuber – Zuschauer: 500