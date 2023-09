FC Gundelfingen U23: Coach Stegner erwartet ein Aufbäumen

Fußball-Bezirksliga: Gundelfingens Gast Meitingen kehrt mit zwei Siegen zurück in die Spur.

Mit dem Spiel der Vorwoche war Peter Stegner alles andere als zufrieden. Sowohl die fußballerischen Elemente als auch die Körpersprache missfielen dem U 23-Coach des FC Gundelfingen bei der 1:5-Niederlage gegen den TSV Gersthofen. „Mir hat das Aufbäumen gefehlt. Es gibt Tage im Fußball, da läuft es spielerisch einfach nicht. Aber dann müssen einfach andere Tugenden in den Vordergrund gestellt werden“, gibt Stegner die Marschrichtung seines Teams für die nächsten Wochen in der Fußball-Bezirksliga Nord vor. Zum Heimspiel-Wochenende des FC Gundelfingen (am Samstag trifft die erste Mannschaft daheim auf den SV Heimstetten) erwarten die FCG-Fohlen am Sonntag den TSV Meitingen, der nach einem missglückten Saisonstart und zuletzt zwei Siegen gegen den TSV Rain II (5:1) und den SC Griesbeckerzell (2:0) wieder „in der Spur“ zu sein scheint.

Nach dem Karriereende des langjährigen Torjägers Denis Buja (108 Bezirksliga-Tore) konnte man beim Team von Trainer Christoph Brückner gespannt sein, wer in die großen Fußstapfen des jetzt neuen Co-Trainers Buja treten würde. In den Vordergrund hat sich dabei bereits in der vergangenen Saison der 24-jährige Michael Meir gespielt, der 2022/23 bereits 26 Scorerpunkte sammelte und nun auch schon bei sechs Toren und fünf Vorlagen steht.

Defensive bereitet Gundelfingen Sorgen

Was die eigenen Tore angeht, ist man bei den Gärtnerstädtern mit 19 auf der Habenseite „im Soll“. Sorgen bereitet den Grün-Weißen derweil die Defensive. 32 Gegentreffer bedeuten Liga-Höchstwert, obwohl man zuletzt mit Marius Brugger, Vincent Danzer, Philipp Urban und Lukas Schön im Zentrum exzellent aufgestellt war. Der Fokus liegt beim FCG daher auf einer verstärkten Absicherung bei gegnerischen Ballbesitz, um unnötige Konter zu vermeiden. Helfen sollen dabei die in Gersthofen eingewechselten Darius Leimer und Denisz Toth, die jeweils einen positiven Eindruck hinterlassen konnten. Auch der kürzlich aus dem Urlaub zurückgekehrte Nick Mayerföls überzeugt aktuell mit guten Trainingsleistungen und könnte bald in die Startelf rutschen.

Gundelfinger Heimsieg in der vergangenen Saison

Vergangene Saison haben die Gundelfinger ihr Heimspiel gegen Meitingen mit 2:0 gewonnen (Torschützen: Laurin Völlmerk, Luca Nelkner), während man in Meitingen 0:3 verlor. Ein Fragezeichen steht hinter den Einsätzen von Bernhard Rembold (Kniebeschwerden) und Dennis Mikolin (krank). Sicher fehlen wird bei der FCG-U 23 der weiterhin verletzte Moritz Bschorer (Kahnbeinbruch). (fcg)