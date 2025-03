Zwei Spieler, die sich auch außerhalb des Platzes engagieren

17 Jahre mussten die Anhänger des FC Gundelfingen warten, bis ihre Fußballer mal wieder ein Landkreis-Derby im heimischen Schwabenstadion bestreiten dürfen. Einst gelang in der BOL ein 4:1-Sieg gegen die SSV Höchstädt, am Samstag (15 Uhr) kommt es nun zum Landesliga-Duell mit dem im Abstiegskampf steckenden Neuling TSV Wertingen. Das Hinspiel gewannen die Grün-Weißen mit 4:0. Vor dem Wiedersehen sprachen wir mit Jan-Luca Fink (FCG) und Florian Eising (TSV), die in ihren Teams wichtige Rollen weit über den Platz hinaus einnehmen. Und die eine ähnliche Vorgeschichte haben. Sowohl Fink als auch Eising führten einst die A-Junioren des FCG als Kapitän an, danach entschieden sie sich für unterschiedliche sportliche Wege.

