Ein runderneuertes Meisterteam

Gundelfingen Der Countdown läuft. Am Samstag (17 Uhr) startet der FC Gundelfingen mit dem Heimspiel gegen den niederbayerischen Neuling FC Sturm Hauzenberg in die neue Saison der Bayernliga Süd. Ein Jahr nach dem Abstieg und damit deutlich schneller als erwartet meldet sich der FCG im südbayerischen Oberhaus zurück. Bevor es allerdings wieder um Punkte geht, steht für das fußballerische Aushängeschild des Landkreises Dillingen der Sommercheck der DZ/WZ auf dem Programm.

Coach & Co Vor Jahresfrist hatte Thomas Rudolph seine erste Stelle als Chefcoach angetreten – und führte den FCG allen widrigen Umständen nach dem Bayernliga-Abstieg zum Trotz prompt zum Meistertitel. Neu ist sein Nebenmann, denn der bisherige Spielertrainer Simon Schröttle wechselte in gleicher Funktion zum Ligakonkurrenten Türkspor Augsburg. Doch der neue Co-Trainer ist alles andere als ein Unbekannter, denn Stefan Heger hatte sich im Verein und bei den Spielern hohes Ansehen erworben. Obwohl er mit dem FCG am Ende der Saison 2023/24 absteigen musste – u» d Heger am Ende notgedrungen als Spielertrainer fungierte. „Es ist schön, wieder hier zu sein“, so Heger, der ein Jahr sportlich nichts machte. Die Zusammenarbeit mit Thomas Rudolph klappe in den ersten Wochen „wunderbar“, beide Trainer verstünden sich gut. „Das Kompliment kann ich nur zurückgeben“, bestätigt Rudolph die Aussage. Unterstützt werden beide weiterhin durch Torwarttrainer Dominik Trenker und Athletikcoach Stefan Lemmert.

Hin & weg „Wir hätten gerne mit allen Spielern weitergemacht“, betont Trainer Rudolph, doch letztlich verließen zehn Kicker aus unterschiedlichsten Gründen den FCG. Den erhöhten Aufwand in der Bayernliga konnten oder wollten gerade die älteren Kicker nicht mehr alle mitmachen. Allerdings deutete sich früh an, dass der Sportliche Leiter Stefan Kerle und Kaderplaner Rudi Schiller für alle Fälle gewappnet sind. Mit den aus der U23 hochgezogenen Noah Sailer und Neo Fähnle sind insgesamt zwölf neue Kicker im somit runderneuerten Bayernliga-Kader. „Die Qualität ist höher als vor zwei Jahren“, meint etwa Co-Trainer Heger, und Meistercoach Rudolph zeigt sich mit dem kickenden Personal überaus zufrieden. Stürmer Mehmet Fidan und Offensivspieler Simon Achatz sind aus seiner Sicht auf Anhieb echte Verstärkungen, vielversprechend präsentieren sich auch die jungen Samuel Seibold, Marvin Meier, Kevin Lochbrunner oder Fatjon Maliqi. Die Rückkehrer Marco Gerold und David Spizert sowie Keeper Andreas von Mücke heben das Niveau. Und in der Hinterhand hat der FCG den noch verletzten Ex-Kotterner Michael Singer.

Glücks- und Sorgenkinder Singer fällt mit einer Fußverletzung noch länger aus, genauso wie Jeremias Seibold. Der Mittelfeldspieler, der in der Endphase der vergangen Saison eine ganz entscheidende Rolle im Titelrennen eingenommen hatte, setzt wegen einer Knieverletzung aus. Außerdem mussten Nico Frisch, David Spizert und Yannick Maurer zum Ende der Vorbereitung pausieren. Wobei Maurer trotzdem eher in die Rubrik Glückskind fällt. Nach langer Verletzungspause hatte er im Frühjahr sein Comeback gefeiert und deutete in den ersten Testspielen an, welch wichtige Rolle er beim Unternehmen Klassenerhalt einnehmen kann.

Test & Taktik „Die Vorbereitung lief sehr gut, ja fast zu gut“, urteilt Trainer Rudolph. Alle Testspiele gegen den Bezirksligisten TSV Wertingen (7:0), den Regionalligisten Schwaben Augsburg (4:2), den Landesligisten FV Illertissen II (2:0) und den württembergischen Verbandsligisten TSG Hofherrnweiler (2:0) konnten die Grün-Weißen für sich entscheiden. Auf den ersten Blick hat sich taktisch wenig geändert, doch beim genaueren Hinsehen wurde deutlich, dass die Abwehrreihe öfters als Dreier- denn als Viererkette auftrat. „Wir wollen agieren“, lautet die Marschroute von Thomas Rudolph, wobei er auch einschränkt: „Wir müssen natürlich abwarten, wie sich das in der Bayernliga durchziehen lässt.“

Start & Ziel Das Starterfeld der Bayernliga hat sich durchaus gewandelt, einige neue Gesichter warten auf den FCG. Wie zum Auftakt der Mitaufsteiger FC Sturm Hauzenberg (19. Juli) aus dem Landkreis Passau. Am zweiten Spieltag geht es dann zum Derby beim TSV Nördlingen (26. Juli), ehe der FC Ismaning (2. August) ins Schwabenstadion kommt. Danach beginnt eine Phase mit etlichen Freitagsspielen, was vonseiten der Spieler durchaus gewünscht ist. Dadurch haben sie mehrere freie Wochenenden und können mal durchschnaufen. Denn bis zur Winterpause müssen 20 der insgesamt 32 Saisonspiele absolviert werden. Das vorrangige Ziel ist klar: Vier Teams muss der FCG hinter sich lassen, das würde zum Klassenerhalt reichen. Nach oben setzt Trainer Rudolph keine Grenzen. Damit ist er schließlich vergangene Saison bestens gefahren.

Prognose Die Bayernliga ist für einen Verein wie den FC Gundelfingen immer eine sportliche Herausforderung. Wie schnell es Richtung Tabellenkeller gehen kann, wurde vor eineinhalb Jahren deutlich, als sich die Grün-Weißen zur Winterpause noch im scheinbar sicheren Mittelfeld tummelten und am Ende absteigen mussten. Daraus haben die Verantwortlichen die Lehren gezogen und den Kader gezielt verstärkt. Insbesondere in der Offensive ist die Qualität gegenüber der Meistersaison noch einmal gestiegen, das war in den Vorbereitungsspielen unübersehbar. Entsprechend optimistisch dürfen die Gärtnerstädter die Aufgabe angehen. Bleiben sie vom Verletzungspech weitgehend verschont, ist ein sicherer Platz im Tabellenmittelfeld realistisch.

Der Kader

Tor: Andreas von Mücke (24 Jahre), Tobias Werdich (22)

Abwehr: David Anzenhofer (31), Jan-Luca Fink (25), Kevin Lochbrunner (20), Fatjon Maliqi (19), Dario Nikolic (26), Michael Singer (24), Elias Weichler (31)

Mittelfeld: Simon Achatz (24), Niklas Fink (27), Nico Frisch (21), Marco Gerold (26), Yannick Maurer (26), Janik Noller (26), Noah Sailer (20), Jonas Schneider (25), Jeremias Seibold (21)

Angriff: Neo Fähnle (22), Mehmet Fidan (25), Marvin Meier (18), Leon Sailer (22), Samuel Seibold (19), David Spizert (23)

Trainer: Thomas Rudolph (36); Co-Trainer: Stefan Heger (34); Torwart-Trainer: Dominik Trenker (33); Athletiktrainer: Stefan Lemmert (57)

Zugänge: Marco Gerold (TSV Wertingen), Samuel Seibold (TSV Dinkelscherben), Simon Achatz (Schwaben Augsburg), Fatjon Maliqi (FV Illertissen U19), David Spizert, Kevin Lochbrunner (beide FC Memmingen), Mehmet Fidan (Türkspor Augsburg), Michael Singer (TSV Kottern), Marvin Meier (FC Stätzling U19), Andreas von Mücke (TSV Bobingen), Noah Sailer, Neo Fähnle (beide eigene U23)

Abgänge: Sandro Caravetta (Spielertrainer SC Altenmünster), Stefan Smolka, Maximilian Braun (beide Spielertrainer TSV Offingen), Edwin Tarakan (TSV Nördlingen), Simon Schröttle (Spielertrainer Türkspor Augsburg), Christoph Wachs (VfR Jettingen), Richard Gumpinger (TSV Schwabmünchen), Mario Bedford (Rochester FC, USA), Timo Ratter (TSG Schnaitheim), Renato Domislic (pausiert)