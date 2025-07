Alles beginnt wieder bei Null

Gundelfingen 14 Monate liegt der bislang letzte Bayernliga-Auftritt für die Fußballer des FC Gundelfingen zurück, die 2:3-Niederlage gegen den TSV Landsberg spielte allerdings keine große Rolle mehr. Denn da war längst klar, dass der FCG in die Abstiegsrelegation muss. Wenig später kam die Jahrhundertflut und begünstigte das Scheitern. Das alles ist Vergangenheit, am Samstag (17 Uhr) wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Nach der überraschenden Landesliga-Meisterschaft meldet sich der FCG im südbayerischen Oberhaus zurück. Zum Auftakt gibt es ein Aufsteigerduell mit dem niederbayerischen FC Sturm Hauzenberg.

„Die Stimmung ist gut, die Vorbereitung lief top und wir haben uns mit den vier Siegen in den vier Testspielen ein richtig gutes Gefühl erarbeitet“, weiß Trainer Thomas Rudolph zu berichten. Wobei ihm vollauf bewusst ist, dass dies mit dem Anpfiff alles nichts mehr zählt. Alles beginnt komplett bei Null.

Sein Co-Trainer Stefan Heger, im letzten Bayernliga-Jahr noch selbst auf dem Platz, ist allerdings nicht bange. „Die Jungs sind durch die Bank sehr willig, sehr engagiert. Die Arbeit mit ihnen macht richtig Spaß“, betont der 34-Jährige. Gemeinsam mit Chefcoach Rudolph bastelt Heger nun noch an der Startelf für den Saisonauftakt. „Das ist nicht ganz einfach, denn wir haben in allen Bereichen einen hohen Konkurrenzkampf. Deshalb schiebe ich die Entscheidungen auch noch etwas vor mir her“, verriet Rudolph am Freitag – und ergänzt: „Es wird immer wieder Härtefälle geben.“ Dabei verweist er auf die Situation in der Defensive. Abwehrchef David Anzenhofer, Routinier Elias Weichler und der junge, vom Regionalliga-Aufsteiger FC Memmingen gekommene Herausforderer Kevin Lochbrunner streiten sich um die beiden Plätze in der Innenverteidigung. Wobei Rudolph keineswegs vergisst, dass mit Dario Nikolic sogar noch ein vierter Kicker als Alternative fürs Zentrum bereitstünde. Aktuell hat sich Nikolic allerdings auf der rechten Abwehrseite festgespielt.

Im Tor dürfte Tobias Werdich die Nase leicht vorne haben, wenngleich der Coach dies so nicht bestätigt und Neuzugang Andreas von Mücke als ernsthaften Herausforderer bezeichnet. Das dichteste Gedränge herrscht zweifellos im Mittelfeld – trotz der Ausfälle von Neuzugang Michael Singer (Mittelfußverletzung) und Jeremias Seibold (Knieprobleme). Zumal die zuletzt angeschlagenen Yannick Maurer und Nico Frisch wieder voll ins Training eingestiegen sind und gegen Hauzenberg zum Kader zählen.

Im Angriffszentrum ist mit Mehmet Fidan ein weiterer Neuzugang gesetzt. Der von Türkspor Augsburg gekommene Stürmer konnte in den Testspielen überzeugen und profitiert zudem davon, dass die direkten Konkurrenten zuletzt fehlten. Kreisliga-Torschützenkönig Neo Fähnle war von einer hartnäckigen Erkältung gestoppt worden und meldet sich gerade erst in den Übungseinheiten zurück, beim vom FC Memmingen in die Heimat zurückgekehrten David Spizert ist das noch nicht der Fall. „David hat muskuläre Beschwerden. Zwischendurch hat er zwar mal mittrainiert, dabei sind die Probleme wieder aufgetreten“, berichtet Rudolph.

Ansonsten sind seine Fußballer fit – und haben im Gegensatz zu den vergangenen Jahren zudem längere Phasen zur Regeneration. In der Bayernliga Süd ist nur eine „englische Woche“ mit der Partie beim SV Heimstetten (19. August) vorgesehen. Zum Vergleich: Beim Aufstieg 2021 mussten die Grün-Weißen gleich fünfmal unter der Woche ran. „Für berufstätige Amateurfußballer ist das schon eine gewaltige Herausforderung“, weiß Rudolph aus eigener Erfahrung.

FC Gundelfingen: Werdich, von Mücke; Nikolic, Anzenhofer, Weichler, Lochbrunner, Maliqi, J. Fink, N. Sailer, L. Sailer, N. Fink, Gerold, Noller, Schneider, Frisch, Maurer, Achatz, S. Seibold, Fidan, Fähnle, Meier

Der Gegner: Hauzenberg ist perfekt für einen Urlaub geeignet. Die Stadt ist Luftkurort, liegt im südlichen Bayerischen Wald, für Ausflüge nach Österreich und Tschechien ist es nicht mehr weit. Und jetzt gibt es im östlichen Landkreis Passau noch eine Attraktion, nämlich den Bayernligisten FC Sturm Hauzenberg. Nach zehn Jahren in der Landesliga Südost gelang der ganz große Wurf. Der FC Sturm holte sich den Titel und stieg damit erstmals in der 106-jährigen Vereinsgeschichte in die Bayernliga Süd auf. Dieser Erfolg ist vor allem dem Trainerduo Alexander Geiger und Dominik Schwarz zu verdanken, die seit 2017 im Amt sind. Bereits in ihrer ersten Saison 2017/18 verpassten sie mit dem dritten Platz nur knapp den Aufstieg. Die Randlage in der Liga beschert den Niederbayern nun einige weite Reisen zu Auswärtsspielen. So sind es nach Gundelfingen 310 Kilometer, an den Kemptener Stadtrand zum TSV Kottern müssen noch einmal 20 Kilometer mehr bewältigt werden. Doch den Aufwand scheuen die Kicker nicht, sie freuen sich auf die neuen Herausforderungen - und ganz besonders auf das Derby gegen den Passauer Stadtteilklub SV Schalding-Heining, das am 1. August über die Bühne geht. In der Bayernliga vertrauen die Hauzenberger weitestgehend auf den bisherigen Kader. Duelle mit dem FCG gab es in der Vergangenheit keine.