Drei Treffer aus der Ferne

Gundelfingen Der Auftakt ist gelungen. Mit einem 3:0 (0:0)-Sieg gegen den Mitaufsteiger FC Sturm Hauzenberg fuhren die Fußballer des FC Gundelfingen ihre ersten drei Punkte ein. So deutlich, wie das Ergebnis es vermuten lässt, war es allerdings nicht. „Der Beginn war ganz schön holprig“, räumte FCG-Trainer Thomas Rudolph ein.

Hauzenberg versteckte sich im Schwabenstadion keineswegs, störte früh und bereitete den Gundelfingern durchaus Kopfzerbrechen. Und wer weiß, wie die Partie verlaufen wäre, hätten die Niederbayern die Partie in Gleichzahl bestritten. Doch nach 22 Minuten änderte sich das Bild. Abseits des Spielgeschehens lag FCG-Neuzugang Simon Achatz am Boden, es gab einen Funkkontakt zwischen Schiedsrichter Kenny Abieba und seinem Assistenten – und dann die Rote Karte für den Hauzenberger Verteidiger Alexander Kretz. Der konnte es kaum glauben, Aufklärung brachten die Erläuterungen an der Seitenlinie. Wie der Assistent erklärte, hatten sich Achatz und Kretz an der Strafraumkante etwas beharkt, dann trat der Hauzenberger zu und traf Achatz von hinten in der Wade. Zusätzlich gab es einen Freistoß knapp außerhalb des Strafraums. Gundelfingens neuer Stürmer Mehmet Fidan legte sich die Kugel zurück – und hämmerte diese an die Latte.

Es passte zum Gundelfinger Spiel, dass sie gegen die nun noch dichter gestaffelte Hauzenberger Defensive fast nur mit Schüssen von außerhalb des Strafraums zu Chancen kamen. „Sie haben den Raum vor ihrem Tor extrem verdichtet“, hatte Coach Rudolph ausgemacht und durchaus bemerkt, wie sich bei seinen in der Vorbereitung so überzeugenden Schützlingen Unzufriedenheit einschlich. Entsprechende Unmutsäußerungen kamen nicht nur von Niklas Fink.

Was also tun? Diese Frage stellten sich nicht nur Rudolph und Co-Trainer Stefan Heger. Letzterer nahm sich während der Halbzeitpause noch Yannick Maurer und Samuel Seibold zur Seite, die zu dem Zeitpunkt noch auf der Auswechselbank saßen und gab erste Anweisungen, sich intensiv auf einen Einsatz vorzubereiten. „Wir brauchten mehr Tempo im Spiel und mehr Aktionen über die Flügel, nachdem die Mitte zu war“, lautete Rudolphs Plan. Dafür sollten eben Seibold und Maurer sorgen, die zehn Minuten nach dem Seitenwechsel dann zum Einsatz kamen.

Maurer, der zuletzt angeschlagen war und eine Trainingspause hatte einlegen müssen, spielte dann gleich den „Dosenöffner“. Der Mittelfeldspieler zog von der rechten Seite nach innen, wurde an der Strafraumkante attackiert und es schien so, als würde die Aktion verpuffen. Doch der Ball lag frei. „Es gab keine andere Option, als abzuziehen“, meinte Maurer. Und weil sich die Lücke auftaut, sauste die Kugel flach ins Eck. Sturm-Keeper Christoph Obermüller streckte sich vergeblich – 1:0.

„Yannick hat bei seinen Schüssen schon eine enorme Qualität“, war Heger voll des Lobes für den Schützen – und machte zugleich die individuelle Qualität seiner Schützlinge als entscheidenden Faktor im Auftaktspiel aus. Denn auch der zweite Treffer war eine herausragende Einzelaktion, die alle überraschte. Mitspieler, Gegner und Besucher staunten über die Aktion von Elias Weichler, die das 2:0 brachte. An der Mittellinie passten sich die Gundelfinger den Ball hin und her, Hauzenberg hatte noch längst nicht aufgemacht. Allerdings rückten die Niederbayern etwas nach vorne. Sogar ihr Keeper Obermüller orientierte sich Richtung Strafraumkante, um vielleicht einen der vielen Diagonalbälle von Elias Weichler abzufangen. „Das musst du erst einmal sehen und den Ball dann so genau treffen“, schüttelte Trainer Rudolph ungläubig den Kopf. Denn Weichler spielte wirklich im Stil seiner Diagonalpässe den Ball, doch diesmal nicht auf den Flügel, sondern aus 50 Metern geradeaus und doch unerreichbar über den Torwart zum 2:0 ins Netz. Entsprechend groß war der Jubel.

Nicht minder sehenswert war das 3:0, als wieder Yannick Maurer bei einem abgewehrten Ball aus 25 Metern volley abzog. Zwar war Hauzenbergs Keeper Obermüller noch mit den Fingern dran, doch der Schuss war zu hart und die Kugel schlug unter der Latte ein. Damit war der Deckel drauf. „Dass war natürlich ein tolles Ende nach holprigem Start“, freute sich nicht nur Thomas Rudolph über den gelungenen Start in die neue Saison.

FC Gundelfingen: Werdich – Nikolic (84. Lochbrunner), Anzenhofer, Weichler, J. Fink – Noller (89. Meier), L. Sailer, N. Fink (55. S. Seibold) – Schneider (55. Maurer), Fidan, Achatz (76. N. Sailer)

FC Sturm Hauzenberg: Obermüller – Kretz, Traxinger, Sinani (80. Wipplinger), Gastinger – F. Seibold, Stingl (74. Köglmeier), Canales Uhrmann, Schmid (59. Wiesmaier) – Mader (64. Wagner), H. Hobelsberger (71. Reischl)

Schiedsrichter: Abieba (Hajduk Nürnberg) Tore: 1:0 Maurer (66.), 2:0 Weichler (70.), 3:0 Maurer (89.) Gelbe Karten: N. Fink, N. Sailer / Sinani, Wiesmaier, Reischl Rote Karte: Alexander Kretz (22./Hauzenberg) Zuschauer: 626