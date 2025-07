Viel „Stallgeruch“ bei Gundelfingens Fohlen

Gundelfingen Für die U23-Fußballer des FC Gundelfingen steht der Saisonstart unmittelbar bevor. Die Grün-Weißen jagen nach der Kreisliga-Meisterschaft vor wenigen Wochen nun wieder in der Bezirksliga Nord dem Ball hinterher. Zum dritten Mal nach 1996 und 2022 haben sie sich für das schwäbische Oberhaus qualifiziert. Zum Auftakt erwarten die Gundelfinger am Sonntag (15 Uhr) den Titelfavoriten TSV Gersthofen. Im Vorfeld muss sich das Team dem DZ/WZ-Sommercheck unterziehen.

Coach & Co. Vier Jahre lang hatte Peter Stegner die Richtung vorgegeben. Schon frühzeitig hatte der Coach entschieden, die U23 abzugeben und sich bei den Gundelfingern in die zweite Reihe zurückzuziehen. Mit Peter Matkey kommt der Nachfolger aus dem „eigenen Stall“, denn die vergangenen beiden Jahre coachte der 37-Jährige die A-Junioren des FCG und stieg mit dem Nachwuchs in die Landesliga auf. Bereits seit dem Winter ist Markus Schirmer als Co-Trainer mit an Bord, zum Stab gehören noch der neue Torwarttrainer Patrick Wild sowie die Betreuer Franz Weber und Rico Nöldner.

Hin & weg Auch die Neuen kennen sich beim FCG bestens aus, denn bis auf Samuel Schwarz, der vom TSV Berlstedt/Neumark (Thüringen) kam und mit Zweitspielrecht zuletzt beim SSV Steinheim auflief, stammen alle aus dem eigenen Nachwuchs. Sogar Torhüter Elias Thurn, der nach einjährigem Intermezzo bei der SpVgg Wiesenbach zurückgekehrt ist. Enes Daler, Lukas Hegele und Dennis Jarzew sind der U19 entwachsen, Nataniel Panitz, Karl Schmiederer, Damian Abt und Tim Otto dürften sogar noch weiter bei den A-Junioren auflaufen. „Wir haben sie aber vorzeitig hochgezogen, weil wir glauben, dass sie reif genug sind“, verrät Matkey, und ergänzt: „Aber nicht nur das, ich traue ihnen in ein, zwei Jahren den Sprung in den Bayernliga-Kader zu.“ Dorthin haben sich bereits Torjäger Neo Fähnle und Noah Sailer verabschiedet. Weil zudem Johannes Hauf (pausiert) nicht mehr zur Verfügung steht, fehlen der U23 mehr als 30 Torbeteiligungen. Die Torhüter Moritz Bschorer (TSV Wertingen) und Marco Müller (SV Mindelzell) kehrten zu ihren alten Vereinen zurück. Deniz Karcher (Türkspor Heidenheim) und Bartosz Stachelski (Juniorentrainer SSV Ulm 1846) spielten vergangene Saison keine große Rolle.

Glücks- und Sorgenkinder Pech hatte Lukas Hegele in der Schlussphase der alten Saison, denn da riss er sich das Kreuzband und wird im laufenden Jahr nicht mehr auf den Rasen zurückkehren. „Was schade ist, denn mit seiner Schnelligkeit und Größe hätte er schnell zu einem wichtigen Faktor bei uns werden können“, bedauert Matkey. Dafür bereiten ihm zwei Etablierte richtig Freude. „Nik Groepper und Luca Nelkner erleben gerade eine regelrechte Leistungsexplosion“, lobt der Coach. Und betont zudem deren Trainingseifer. „Wir hatten in der Vorbereitung insgesamt ein gutes Niveau und sehr viel Konkurrenzkampf“, hat Matkey sichtlich zufrieden festgestellt.

Test & Taktik In den Vorbereitungsspielen gab es Licht und Schatten. Sechs Partien bestritten die Gundelfinger seit dem 21. Juni. Dabei gab es Siege beim Landesligisten FC Ehekirchen (2:0), dem württembergischen Kreisligisten SF Fleinheim (6:0) und zuletzt beim ambitionierten Ost-Kreisligisten BC Aichach (3:2). Niederlagen setzte es beim Süd-Bezirksligisten SVO Germaringen (1:4), gegen den Kreisligisten FC Affing (1:5) und beim württembergischen Landesligisten FV Sontheim (0:1). „Die Leistungen waren insgesamt okay, wenn wir mal die erste Halbzeit gegen Affing ausklammern“, blickt Matkey zurück. Gegen die routinierten Affinger zahlten die jungen Gundelfinger „Lehrgeld“. „Das kann uns auch in der Bezirksliga immer mal wieder passieren, denn die Routine geht uns sicherlich ab“, weiß der Trainer. Das müssten seine Schützlinge dann eben mit ihren vorhandenen spielerischen Fähigkeiten und dem Tempo kompensieren. Außerdem könnte es immer mal wieder Verstärkungen aus dem Bayernliga-Kader geben. „Da müssen wir mal abwarten, wie es oben läuft und wer alles bei uns Spielpraxis sammeln soll“, so Matkey, der sich bewusst ist, dass die U23 auch dafür da ist: „Wir einerseits das höchste Ausbildungsteam beim FC Gundelfingen, andererseits auch der Unterbau des Bayernliga-Teams.“ Taktisch orientiert sich der Coach an dem im Verein bevorzugten System mit Viererkette in der Abwehr. Ob davor eine weitere Viererreihe mit zwei klassischen Angreifern agiert oder mit fünf Mittelfeldspieler und nur einem festen Stürmer, hängt vom eigenen Spieltagskader und vom jeweiligen Gegner ab.

Start & Ziel „Das sind gleich zwei gestandene Gegner. Danach wissen wir schon etwas, wo wir stehen“, blickt Matkey den Auftaktspielen am Sonntag (15 Uhr) daheim gegen den TSV Gersthofen und am 1. August beim VfL Ecknach entgegen. Es folgt die „englische Woche“ mit dem Heimauftritt gegen das Fohlenteam des TSV Nördlingen (6. August) und die Partie beim FC Horgau (10. August). Das primäre Saisonziel ist der Klassenerhalt, denn auf diesem Niveau können die jungen Spieler weiterentwickelt und möglichst für höhere Aufgaben vorbereitet werden. Wobei sich Matkey durchaus angriffslustig gibt: „Wenn wir von größeren Verletzungssorgen verschont bleiben, traue ich uns einen einstelligen Tabellenplatz zu.“

Prognose Fördern und fordern – unter diesem Motto könnte die Nachwuchsarbeit beim FC Gundelfingen stehen. Fördern bedeutet, dass die Talente aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum sich auf hohem Niveau messen dürfen. Fordern wiederum, dass sich dort auch behaupten und schnell lernen. Genau das ist die große Herausforderung, vor denen die 17-, 18- und 19-Jährigen jetzt in der Bezirksliga stehen. Lernen sie schnell genug, klappt es mit dem Klassenerhalt.