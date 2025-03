Zum Ramadan-Fest an die Tabellenspitze?

Kreisliga West

SC Bubesheim – SC Altenmünster (Sa., 16 Uhr). Nach der unnötigen Heimniederlage gegen die SSV Dillingen (0:1) war die Unzufriedenheit im Lager des SC Altenmünster groß. Jetzt geht es für die Zusamtaler zum SC Bubesheim, den man im Hinspiel noch mit 3:1 besiegen konnte. Um erneut gegen den SCB punkten zu können, bedarf es für Altenmünster gegenüber der Vorwoche allerdings einer gewaltigen Leistungssteigerung. SCA-Abteilungsleiter Oliver Osterhoff ist trotz aller Unkenrufe zuversichtlich, dass sein Team eine Trotzreaktion zeigen wird. (her)

Türk Gücü Lauingen – FC Gundelfingen II (So., 15 Uhr). Doppelt feiern wollen Spieler und Anhänger von Türk Gücü Lauingen nach dem Gipfeltreffen mit Spitzenreiter FC Gundelfingen II. Die Muslime feiern am Sonntag das Ende der diesjährigen Fastenzeit Ramadan, worauf sich auch TG-Trainer Sezgin Er wieder riesig freut. Ein Heimsieg gegen den Tabellenführer soll die Festivitäten rund um diesen besonderen Tag für ihn und seine türkischen Landsleute noch schöner werden lassen. Trotz der jüngsten 1:2-Niederlage beim SV Neuburg/Kammel („ein schwaches Spiel von uns“, so Sezgin Er) strahlt der Türk Gücü-Coach Zuversicht aus. Diese liegt vor allem darin begründet, dass Timur Cukur und Sinan Kaya wieder voll bei Kräften sind. „Beide sind für unser Spiel ganz wichtige Faktoren“, beton Trainer Er. In der Favoritenrolle sieht der 47-Jährige sein Team trotz des 3:0-Hinspielerfolges und der Tatsache, dass die Gundelfinger „Erste“ zeitgleich spielt nicht: „Die haben auch ohne Verstärkung aus der Landesliga eine gute Mannschaft“, weiß der Lauinger um die Qualitäten der Grün-Weißen. (her)

TSV Offingen – FC Lauingen (So., 15 Uhr). Nach dem wichtigen Heimerfolg gegen den TSV Burgau gastiert der FC Lauingen beim TSV Offingen. Der TSV setzte sich vergangen Spieltag im Heimspiel gegen den SV Holzheim mit 2:1 durch, und die Mannen um die beiden Spielertrainer Florian Eberle und Stefan Wohnlich werden sicherlich vor heimischem Publikum erneut alles daran setzen, um im Kampf gegen den Abstieg weiter zu punkten. Der letzte Dreier der Mohrenstädter in Offingen datiert aus dem Jahre 2010, wobei oftmals individuelle Fehler den FCL in Offingen auf die Verliererstraße brachten. Vor allem diese gilt es am Sonntag abzustellen. Das Hinspiel in Lauingen endete 0:0. (fcljoh)

SV Holzheim – SV Scheppach (So., 15 Uhr). Im ersten Heimspiel in diesem Kalenderjahr geht es für den SV Holzheim nach der ärgerlichen Niederlage vergangener Woche gegen Schlusslicht Offingen (1:2) erneut gegen einen direkten Konkurrenten aus der unteren Tabellenregion. Der Aufsteiger liegt mit 17 Punkten noch über dem Strich in der Tabelle. Dabei ist es ein Name, der in der Region aktuell mit dem SV Scheppach in Verbindung gebracht wird: Georghe-Daniel Azimfirei. Nachdem er die Autobahn-Anrainer letztes Jahr in die Kreisliga schoss, traf der Rumäne auch diese Saison bereits wieder 15 mal für seine Mannschaft. Holzheim möchte mit einer ordentlichen Leistung die ersten Heimpunkte einfahren. Fehlen werden den Aschberglern dabei neben Torwart Florian Hofmeister (Rücken) wahrscheinlich auch Agaon Ismajli (krank). (gb)

SSV Dillingen – TSV Burgau (So., 15 Uhr). Nach dem verdienten Erfolg in Altenmünster wollen die Kreisstädter im Heimspiel gegen den TSV Burgau nachlegen und würden im Falle eines erneuten Dreiers diesen überflügeln. SSV-Vorsitzender Christoph Nowak ist zuversichtlich, dass dies gelingt, auch wenn sein Team auf den gesperrten Dominik Riedinger verzichten muss. Burgau weist mit 53 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga auf und kassierte drei davon im Hinspiel, als Dillingen an der Mindel mit 3:2 triumphierte. (her)

Kreisliga Nord

SSV Höchstädt - SG Buchdorf/Daiting (So., 15 Uhr). Gegen das Überraschungsteam der Saison bestreiten die Rothosen ihre erste Heimpartie des Jahres 2025. Die SG Buchdorf/Daiting befindet sich auf Tabellenplatz drei, nur zwei Punkte hier Tabellenführer Reimlingen, das selbst formulierte Saisonziel „Einstelliger Tabellenplatz“ sollte deutlich übertroffen werden. Für die Rothosen sind die von Andreas Maier hervorragend trainierten Gäste bisher seit dem Wiederaufstieg der absolute Angstgegner, bezog man doch bisher ausschließlich und teils klare Niederlagen. Da aber jede Serie irgendwann zu Ende geht und die Rothosen heimstark sind, rechnet sich SSV-Coach Michael Mayerle dennoch etwas aus. (joeb)

SV Ehingen/Ortlfingen – FSV Reimlingen (So., 15 Uhr). Nach dem Auswärtssieg in Oettingen hat es der Aufsteiger aus dem Landkreis Augsburg mit Spitzenreiter FSV Reimlingen zu tun. Und da gilt es für die Mannen von Trainer Florian Steppich in erster Linie FSV-Torjäger Dominik Kohnle (22 Treffer) auszuschalten. So wie im Hinspiel, als der Reimlinger Goalgetter nur einmal erfolgreich war und Ehingen im Ries mit 4:2 triumphierte. (her)