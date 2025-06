Zwei Kreisklassisten hofften vergeblich

Es war ein Fußball-Fest, welches am Mittwochabend in Altenmünster nach dem Abpfiff von Schiedsrichterin Lena Holland (SpVgg Bärenkeller) gleich fünf Mannschaften den Aufstieg bescherte. Nach dem 3:0 (2:0)-Sieg der SpVgg Langerringen gegen den FSV Reimlingen steigt nicht nur das Team aus dem südlichen Landkreis Augsburg in die Bezirksliga auf, das Ergebnis hat zur Folge, dass der SV Echsheim, der TSV Bobingen II, die DJK Lechhausen und die SF Bachern ohne weitere Relegationsspiele in die Kreisliga Augsburg oder Ost aufsteigen können.

Nicht nur für den FSV Reimlingen, den Vizemeister der Kreisliga Nord, gab es vor 1300 Zuschauern kein Happy End – auch der SV Waldstetten und der SV Donaumünster konnten den erhofften vorzeitigen Aufstieg nicht feiern. Bei einem Reimlinger Erfolg wären nämlich beide Kreisklassen-Vizemeister direkt nach oben gegangen. So aber müssen sie in einem direkten Duell am heutigen Freitagabend ermitteln, wer den letzten von insgesamt 32 Kreisliga-Plätzen im Fußball-Kreis Donau einnehmen wird.

Waldstetten gegen Donaumünster am Freitag in Glött

Die Partie wird ab 18.30 Uhr in Glött ausgetragen. Waldstetten setzte sich in Runde eins der Relegation gegen den SV Villenbach mit 2:0 durch, Donaumünster eliminierte den Sportclub DLP mit 3:0. (her)