Fußball-Kreisklasse Nord II

Kampfansage des SV Donaualtheim

Plus Bis zur Winterpause noch kein Spiel gewonnen, doch jetzt ist beim Fußball-Kreisklassisten SV Donaualtheim (Gruppe Nord II) Optimismus angesagt. Den Klassenerhalt möchte der Neuling nun unbedingt eintüten. Der Trainer indes ist nächste Saison nicht mehr dabei.

Von Günther Herdin

Während sich zwei Dillinger Stadtteil-Vereine am Samstag im wichtigen Spiel um den Titelgewinn der Fußball-Kreisklasse Nord II gegenüberstehen (Kicklingen – Schretzheim), hat der SV Donaualtheim am Pfingstmontag Heimrecht gegen den TSV Unterthürheim. Und da könnten die Schützlinge von Trainer German Galgenmüller mit einem Sieg bis auf einen Zähler an den Gegner aus dem Zusamtal heranrücken und in Sachen Klassenerhalt einen weiteren großen Schritt machen.

Nahezu trostlos war die Gemengelage für den SVD zur Winterpause. Sieglos und mit mageren drei Punkten zierte der Aufsteiger das Tabellenende. Abteilungsleiter Benedict Streifler verteilte damals Durchhalteparolen, indem er meinte: „Irgendwann werden wir ein Spiel gewinnen und sich dann die immer noch gute Stimmung innerhalb der Mannschaft weiter verbessern.“ Am 30. März war es dann endlich so weit: Der TSV Binswangen wurde zu Hause mit 1:0 bezwungen, und bereits eine Woche später auch die SpVgg Altisheim mit dem gleichen Ergebnis nach Hause geschickt. Insgesamt 13 Punkte haben die Donaualtheimer nach der Winterpause gesammelt und können jetzt den Klassenerhalt tatsächlich aus eigener Kraft schaffen. „Das ist unser Ziel für die letzten drei Spiele“, betont Benedict Streifler. Nach dem Duell gegen Unterthürheim gegen es für den SVD zum Schlusslicht SV Wortelstetten, am letzten Spieltag wartet noch der VfB Oberndorf auf den Tabellenzwölften.

